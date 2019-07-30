Posted on by

بلاد الشاي ترغب بالاستثمار في كوردستان

أعرب السفير السريلانكي في العراق نيرانجان راناسينغا عن استعداد بلاده للاستثمار في اقليم كوردستان.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال لقاء جمع بين رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني وراناسينغا والوفد المرافق في اربيل.
واعرب السفير السريلانكي عن ترحيب بلاده بتوفير اقليم كوردستان مناخات ملائمة للاستثمار السريلانكي مشيراً الى أن منتجات بلاده ستتواجد قريبا في اسواق كوردستان.
وهنأ راناسينغا مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة كوردستان فيما شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وسريلانكا.
واكد أن جهته ان حكومة اقليم كوردستان هيأت ارضية مناسبة من اجل تنمية وجلب الاستثمارات لاقليم كوردستان.
واوضح بارزاني للوفد السريلانكي أن برنامج عمل حكومته يرتكز اساسا على تنمية اقتصاد الاقليم في كل المجالات خصوصاً الزراعة والعمل على جلب الاستثمارات لكوردستان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close