Posted on by

تدمير 4 انفاق للارهابيين مع مواد متفجرة في كركوك

دمرت قوة من الفرقة الرابعة عشرة في المقر المتقدم في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، 4 اوكار للارهابيين ، وعثرت على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ،أن ‘ قوة من الفرقة الرابعة عشرة في المقر المتقدم ضمن محافظة كركوك ، نفذت واجبا للتفتيش في قرية بير احمد ‘.

واضاف ،أن ‘القوة ، دمرت 4 اوكار للارهابيين في القرية وعثرت على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع و4 أكياس من مادة C4 زنة كل كيس 25 كيلو غرام ،فضلا عن ارزاق جافة مختلفة وكتب دينية ‘.

وتابع بيان الخلية، أنه’ تم التعامل مع المواد المضبوطة اصوليا على وفق القانون’ .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close