تدمير 4 انفاق للارهابيين مع مواد متفجرة في كركوك

دمرت قوة من الفرقة الرابعة عشرة في المقر المتقدم في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، 4 اوكار للارهابيين ، وعثرت على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ،أن ‘ قوة من الفرقة الرابعة عشرة في المقر المتقدم ضمن محافظة كركوك ، نفذت واجبا للتفتيش في قرية بير احمد ‘.

واضاف ،أن ‘القوة ، دمرت 4 اوكار للارهابيين في القرية وعثرت على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع و4 أكياس من مادة C4 زنة كل كيس 25 كيلو غرام ،فضلا عن ارزاق جافة مختلفة وكتب دينية ‘.

وتابع بيان الخلية، أنه’ تم التعامل مع المواد المضبوطة اصوليا على وفق القانون’ .