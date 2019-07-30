حداد بذكرى الإبادة الجماعية للبارزانيين: نعمل لتعويض ذوي الضحايا

شارك نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل حداد في مؤتمر (بارزان وجينوسايد) الذي عقد في اربيل اليوم الاثنين لإحياء الذكرى السنوية (36) لعمليات الإبادة الجماعية ضد البارزانيين من قبل النظام البائد.

وعقد المؤتمر برعاية اتحاد نساء كوردستان وبالتعاون مع جامعة ستراتفورد الأمريكية في أربيل بحضور جمع كبير من عوائل الضحايا وعدد من المسؤولين في حكومة الأقليم، وشخصيات سياسية وثقافية وممثلي عن منظمات المجتمع المدني.

حداد وفي كلمة له في المؤتمر قال “سنعمل ونسعى في مجلس النواب لتعويض عوائل الضحايا مادياً ومعنوياً، وتعريف القضية دولياً، واطلاع العالم بحجم وبشاعة جرائم عمليات الأنفال التي ارتكبت ضد شعبنا الكوردي على أيدي أزلام النظام البائد أمام أنظار المجتمع الدولي في ثمانينيات القرن الماضي”.

وأكد على “ضرورة توضيح تلك الجرائم وتدويلها من خلال برلمانات العالم والمحافل الدولية”، كما طالب الحكومة الاتحادية بتعويض عوائل وذوي الضحايا، ودعا حكومة الأقليم الى الإهتمام بعوائل الضحايا وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.