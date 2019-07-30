حلبجة تخاطب وزارة الداخلية بعدم منح الرقم 1988 لأي عجلة

طالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة يوم الاثنين وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي عجلة يتم تسجيلها.

وبعد استحصال موافقة الوزارة على تسجيل لوحات العجلات في المحافظة وصل سعر اللوحة رقم (1) الى اكثر من مليار دينار عراقي وسعر اللوحة رقم 1988 الى 600 مليون دينار.

وقال مدير قسم الشؤون الفنية في مديرية مرور حلبجة انور قادر في تصريح مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، ان المديرية خاطبت بكتاب رسمي وزارة الداخلية بعدم منح الرقم 1988 لأي سائق.

واوضح ان المديرية تفضل ان يوضع رقم هذه اللوحة في المعرض بالمحافظة، معبرا عن شكره لوزارة الداخلية لموافقتها على المقترح.

وكان النظام السابق للعراق قد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في عام 1988 ليقتل على اثره قرابة 6000 شخص غالبيتهم من النساء والاطفال والشيوخ.