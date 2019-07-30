خطيب جمعة النجف: بريطانيا “توسلت بالعباس” لاطلاق سفينتها المحتجزة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يتحدث فيه عن طلب تقدمت به بريطانيا لحكومة عبدالمهدي لغرض التوسط من اجل اخلاء السفينة المحتجزة لدى إيران.

وجاء في التسجيل المصور الذي تداولته مواقع التواصل يوم (29 تموز 2019)، القبانجي وهو يقول إن “بريطانيا اقسمت على الحكومة العراقية بالعباس ابو فاضل للتوسط عند ايران من اجل اطلاق سراح السفينة المحتجزة”.

وذهب المعلقون في موقع التواصل “فيسبوك” الى كتابة التعليقات الساخرة واخرى عبرت عن استياء اصحابها، حيث كتب احد المستخدمين “بريطانية تجي للعراق تكله اتوسطلنه عد ايران بلكي لخاطر العباس يفكون السفينه مالتنه، للعلم السيد القبنجي سيد محترم المفروض منه ان لايصل الى هذا المستوى بايصال فكرة ان ايران قوية”.

فيما اورد شخص اخر تعليقا قال فيه “المفروض اذا متخجلون من شيباتكم تخجلون من ملابسكم الي تمثل الدين ولكم عيب كافي تكذبون”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في وقت سابق إنه على ضوء اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع البريطانية، “بيني موردونت”، فقد رتبت زيارة إلى إيران وطرح على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماعهما في طهران، موضوع السفن المحتجزة في مضيق هرمز، وبينها بريطانية”، مؤكدا أنه “حاول تفكيك هذه الأزمة، وقدم تصور العراق لأهمية التهدئة، وتجنيب المنطقة خطر الحرب”.