صحة الكرخ / اعداد خطة الاسناد الطبي استعداداً لزيارة الأمام محمد الجواد (عليه السلام)

اعدت دائرة صحة بغداد/ الكرخ خطة الاسناد الطبي الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (عليه السلام) و الذي يصادف اواخر شهر ذي القعدة من خلال تشكيل غرفة عمليات من اقسام (العمليات و طب الطوارىء ، التفتيش ، الامور الفنية ، الصحة العامة ، الصيدلة ، جميع المستشفيات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ ، وحدات نقل الدم في المستشفيات ، قطاعات الرعاية الصحية) حيث قامت بتهيئة المفارز الطبية و جميع مؤسساتها الصحية و تجهيزها بالأجهزة و المستلزمات الطبية كافة لاستقبال هذه الذكرى الأليمة

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) ستحل علينا خلال الايام القادمة الذكرى الاليمة لاستشهاد الامام محمد الجواد (عليه السلام) و التي سيقوم الزوار بالتوجه الى مدينة الكاظمية المقدسة و بأعداد كبيرة مما يتطلب توفير خدمات طبية و صحية و وقائية و على مدار أيام الزيارة حيث يتم تقديم الخدمات الطبية و الصحية و العلاجية كافة للمواطنين لذلك قامت دائرة صحة بغداد/ الكرخ باعداد خطة الاسناد الطبية لمواجهة الحالات الطارئة حيث اتخذت الدائرة كافة الإجراءات الصحية اللازمة لذلك

و اوضح الحجامي أن الخطة تشمل تهيئة كافة المستشفيات و تهيئة مفارز طبية و يكون افتتاح عمل هذه المفارز قبل يومين من موعد الزيارة و ينتهي عمليها بعد يوم واحد من الزيارة و كذلك تهيئة سيارات الاسعاف في كافة المستشفيات و تهيئة فرق طبية جوالة لمعالجة المرضى و الجرحى و تصنيف الخسائر في مكان الحادث لا سامح الله و الاهتمام بتسجيل و توثيق كافة البيانات في ردهات الاستقبال و الطوارىء في المستشفيات بالاضافة الى قيام المستشفيات بالتقليل من ادخال الحالات الباردة قبل خمسة ايام من يوم الزيارة بنسبة (50%) و توفير ملاكات طبية و صحية و الادوية و المستلزمات الطبية و اكياس نقل الدم للحالات الطارئة فضلا عن تهيئة فرق الرقابة الصحية لتوعية المواطنين من مخاطر المواد الغذائية المكشوفة و الماء و العصائر و توجيه أصحاب المواكب الدينية بضرورة الاهتمام بنوعية و نظافة الطعام و الشراب المقدم للزائرين الكرام و تستمر هذه الخدمات لحين انتهاء مراسم الزيارة و عودة الزوار إلى مدنهم سالمين.

اعلام صحة الكرخ