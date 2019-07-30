صور: زوجة سويدية مخلصة لزوجها بنسبة 100% في السويد

ولدّ كيم نيلسون مع ورم في وجهه، وعندما بلغَ من العمر 12 عامًا إضطر الأطباء على إزالة عينه. يبلغ نيلسون اليوم من العمر41 عامًا، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويعمل كعامل مستودع، ويعيش حياته برفقة أطفاله وزوجته بصورة طبيعية.

تلقى نيلسون طلبًا للانضمام إلى فيلم وثائقي لديسكفري، وهو يقول: (سأحاول ان أظهر للعالم بأسره أنك تستطيع أن تنجح إذا كنت تؤمن بنفسك فقط. ينبغي عليك ان تحلم بأحلام كبيرة، ولا تستسلم أبدًا. لم يؤثر الورم على حياتي، ولا أعتقد بأنه عقبة. لدي الكثير من الأصدقاء في كل مكان مما جعلوني قويًا).

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