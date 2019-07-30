قصيدة حب – شذرات من نظم الشاعر نزار قباني

* د. رضا العطار

حين احبكِ

يتغير – حين احبك – شكل الكرة الارضية

تتلاقى طرق العالم فوق يديكِ . . وفوق يديهْ

يتغير ترتيب الافلاك

تتكاثر في البحر الاسماك

ويسافر قمرُ في دورتي الدموية

يتغير شكلي

اصبح شجرا . . اصبح مطرا

اصبح ضوء اسود ، داخل عين اسبانية

تتكون – حين احبك – اودية وجبال

تزداد ولاداتُ الاطفال

تتشكل جزرُ في عينيك خرافية

ويشاهد اهل الارض كواكب لم تخطر ببال

ويزيد الرزق ، يزيد العشقُ تزيد الكتب الشعرية

تتحضًرُ – حين احبك – آلاف الكلمات

تتشكل لغة اخرى

مدن اخرى

امم اخرى

تُسرع انفاس الساعات

ترتاح حروف العطف . . تحبلُ تاءاتُ التأنيث

وينبت قمحُ ما بين الصفحات

وتجي طيور من عينيك . . وتحمل اخبارا عسلية

وتجي قوافل من نهديك . . وتحمل اعشابا هندية

يتساقط ثمر المانعو . . تشتعل الغابات

وتدق طبول نُوبية

يمتليءُ البحر الابيض – حين احبك – ازهارا حمراء

وتلوح بلاد فوق الماء

وتغيب بلاد تحت الماء

يتغير جلدي

تخرج منه ثلاث حمامات بيضاء

وثلاث ورود جورية

تكتشف الشمسُ انوثتها

تضع الاقراص الذهبية

ويهاجر كل النحل الى سُرًتك المنسية

وبشارع ما بين النهدين

تتجمًعُ كل المَدَنية

يستوطن حزن عباسيٌ في عينيك

وتبكي مدن شيعية

وتلوح مآذنُ من ذهب

وتُضيء كشوف صوفية

وانا الاشواق تُحوًلني

نقشا . . وزخارف كوفية

أتمشًى تحت جسور الشعر الاسود

اقرأ اشعاري الليلية

اتخيل جزرا دافئة

ومراكب صيد وهمية

تحمل لي تبغا ومحارا . . من جزر الهند الشرقية

يتخلص نهدك – حين احب – من عقدته النفسية

يتحول برقا ، ورعدا ، سيفا ، عاصفة رملية

تتظاهر – حين احبك – كل المدن الغربية

تتظاهر ضد عصور القهر

وضد عصور الثأر

وضد الانظمة القبلية

وانا اتظاهر – حين احبك – ضد القبح

وضد ملوك الملح

وضد مؤسسة الصحراء

ولسوف اظل احبك حتى يأتي زمن الماء

ولسوف اظل احبك حتى ياتي زمن الماء

و القصيدة التالية غناها القيصر كاطم الساهر :

صباحكِ سكًر

أذا مرً يومُ ، ولم اتذكر

به ان اقول : صباحكِ سُكًر

ورحتُ اخطً كطفل صغير

كلاما غريبا على وجه دفتر

فلا تضجري من ذهولي وصمتي

ولا تحسبي ان شيئا تغيًر

فحين انا لا اقول ُ أحبُ

فمعناه اني احبك اكثر

اذا جئتني ذات يوم بثوب

كعشب البحيرات ، اخضر ، اخضر

وشعرك ملقبىً على كتفيكِ

كبحر ، كأبعاد ليلِ مبعثر

ونهدكِ ، تحت ارتفاف القميص

شهيُ ، شهيُ ، كطعنة خنجر

ورحتُ اعبً دخاني بعمق

وارشف حبر دواتي واسكر

فلا تنعتيني بموت الشعور

ولا تحسبي ان قلبي تحجر

فالبوهمِ اخلقُ منكِ إلهاً

واجعلُ نهدك قطعة جوهر

وبالوهم ، ازرع شعركِ دفلى

وقمحا ، ولوزا ، وغابات زعتر

اذا ما جلستِ طويلا امامي

كمملكة من عبير ومرمر

واغمضتُ عن طيباتك عيني

واهملت شكوى القميص المعطًر

فلا تحسبي اني لا اراكِ

فبعض المواضيع بالذهن يُبصر

ففي الظل يغدو لعطرك صوتُ

وتصبح ابعاد عينيك اكبر

احبكِ فوق المحبة ، لكن

دعيني اراكِ كما اتصور

* مقتبس من ديوان الشاعر م 1 ص 469

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 187