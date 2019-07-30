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لافروف وبلاسخارت يبحثان “سيادة العراق” ويبديان “القلق” من أوضاع الخليج

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس – بلاسخارت، التي تتواجد في موسكو، حيث بحثا سبل تقديم المساعدة إلى السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وجاء في بيان الخارجية “تم بحث تقديم المساعدة إلى السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء اقتصاد البلاد، ومكافحة الإرهاب الدولي. وتم تأكيد دعم جهود القيادة العراقية لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي احتلها تنظيم داعش في السابق، لضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه”.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء التأثير السلبي لتصاعد التوتر في منطقة الخليج على عملية تحقيق الوفاق بين العراقيين. كما أكد لافروف على أهمية مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الذي قامت روسيا بصياغته.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد صرح في الـ 22 من شهر تموز الجاري، خلال زيارته إلى إيران، بأن هناك مؤامرات من البعض لزيادة حدة التوترات في المنطقة، والعراق لم ولن يكون جزءا من العقوبات على إيران.

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