مجلس البصرة: إقالة مدير مكافحة المخدرات لا تكفي

أكد مجلس محافظة البصرة ، الاثنين، ان اقالة مدير مكافحة المخدرات في المحافظة لا تكفي لمواجهة ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات المستفحلة في البصرة (اقصى جنوب البلاد) ، فيما اشار الى ان معالجة مدمني المخدرات يجب ان يكون هو الاساس بدلاً من معاقبتهم بالسجن.

وقال عضو المجلس نشأت المنصوري ، ان ” اقالة مدير مكافحة المخدرات في المحافظة لا تكفي لمواجهة ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات المستفحلة في البصرة بل يجب ان تتبعها اجراءات اخرى في مقدمتها ايقاف تهريب المخدرات من خلال الحدود”، مبيناً بان “الخطوة التالية تكون بضرب عصابات ومافيات التهريب الكبيرة وعدم الاكتفاء بضبط التجار الصغار فقط وهم المسؤولون فقط عن توزيع المخدرات داخلياً وليس ادخالها عبر الحدود ” .

واوضح المنصوري، ان “معالجة مدمني المخدرات يجب ان يكون هو الاساس بدلاً من معاقبتهم بالسجن وبالتالي يتحولون من متعاطين الى اعضاء في شبكات توزيع وترويج المخدرات”، لافتاً الى ان “نسبة تعاطي المخدرات في ارتفاع مستمر خصوصاً في صفوف الشباب حتى وصل الامر الى المراهقين من الطلبة والذين باتوا يتعاطون ويتناقلون المخدرات في داخل المدارس”.

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري قد وجه ، أمس الأحد ، بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه.