مجلس بغداد يحمل المالية مسؤولية إيقاف المشاريع الخدمية في العاصمة

حمل مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، وزارة المالية مسؤولية إيقاف تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم مناطق العاصمة بغداد، فيما بين أن وزارة المالية لم ترسل أموال الموازنة 2019 حتى الآن.

وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح إن “وزارة المالية لم ترسل سوى الأموال التشغيلية وبناء 145 مدرسة فقط”، لافتة إلى إن “المالية تتحمل مسؤولية إيقاف تنفيذ المشاريع الخدمية لعدم إرسالها أموال المشاريع لعام 2019”.

وأضافت أن “مجلس محافظة بغداد أرسل خططه لوزارة التخطيط وقامت الأخيرة بإرسال المشاريع لوزارة المالية إلا أنها لم تستجب”، مبينة أن “عدم إرسال الأموال قبل نهاية العام الحالي سيتسبب بإيقاف صرف المستحقات المالية للمشاريع الخدمية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 سيخصص للمشاريع.