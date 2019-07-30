ميليشيات المعارضة تنقل 20 ألف قطعة أثرية من عفرين إلى تركيا

قالت مصادر حقوقية كوردية في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الاثنين، إن الفصائل الموالية للجيش التركي قامت بسرقة أكثر من عشرين ألف قطعة أثرية ونقلها إلى تركيا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان : «بإشراف من حكومة الاحتلال التركي وبالتنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة، شجعت العناصر المسلحة المنضوية تحت مسمى الفصائل عمليات السرقة والنهب والسطو المسلح والخطف العشوائي وصولاً للقتل على نمط العصابات المافياوية، ما عدا الجرائم التي ارتكبتها بحق تاريخ وحضارة المنطقة».

وأضافت أن «تلك الفصائل قامت بتجريف ونبش وتدمير وسرقة الآثار التي تدل على خصوصية المنطقة الكوردية جياي كورمنج _ كورداغ، بل عمدت إلى تدمير وتشويه الصورة الحضارية والتاريخية والقومية للأمة الكوردية وتغيير المعالم الجيولوجية لطبقات الأرض التي تحمل في طياتها دلائل وجود الكورد في المنطقة على مر العصور».

و أشارت المنظمة إلى أهم المواقع التي تم النبش والتجريف فيها وتدميرها وسرقة أكثر من عشرين ألف قطعة أثرية وبيعها ونقلها إلى تركيا:

1 _ معبد عين دارة . مدينة عفرين المصنفة على لائحة منظمة اليونيسكو

2 _ النبي هوري . شران أيضاً المصنفة على لائحة منظمة اليونيسكو

3 _ مزار شيخ حميد في قسطل جندو . شران

4 _ مزار بافلون . شران

5 _ مزار قرة جرن . شران

6 _ مزار قرية سينكرلي . شران

7 _ مزار الشيخ حنان قرب مشعلة .شران

8 _ مزار سارة قيزة _ خلنيرة . مدينة عفرين

9 _ مزار عبد الرحمن بالقرب من قرية كاني كاوركة _ طريق جنديرس

10 _ مزار قرية إيسكا _ جنديرس

11 _ مدرج النبي هوري . شران

12 _ تل ديرصوان . شران

13 _ عرب شيخو . شران

14 _ تل كفروم . شران

15 _ جبل برصايا . شران

16 _ تل قريتي اومارنلي _ بعرافا . شران

17 _ قرية عشق قيبار . مدينة عفرين

18 _ تل قرية أستير . مدينة عفرين

19 _ قرية حمام و نقل حجرة من حجار الحمام المعدني . جنديرس

20 _ قرية علبيسكة في ناحية راجو

21 _ بئر قرية كورا . راجو

22 _ تل بلدة ميدان اكبس . راجو

23 _ آثار قرية سيديانكة و نقلها لتركيا . جنديرس

24 _ بئر علويته بين قريتي كورا . شيخ بلال .. راجو

25 _ مزار شيخموس في قرية كاوندا . راجو

26 _ تل سيمالك _ راجو

27 _ خربة علو في قرية جوبانة _ جنديرس

28 _ آثار قرية قوربة _ جنديرس

29 _ تل جنديرس بحجة إقامة مقر عسكري و مهبط للطيران المروحي .

30 _ خراب رزا في قرية ترميشا _ شيه

31 _ تل زرافكة _ معبطلي

32 _ آثار قرية عرب أوشاغي. معبطلي .

33 _ تل قرية عين حجرة _ معبطلي

34 _ تل كتخ _ معبطلي

35 _ تل درومية _ معبطلي

36 _ تل كمروك _ معبطلي

37 _ مزار يغمور دادا . بلبل

38 _ تل عبيدان _ بلبل

39 _ آثار قرية براد . شيراو

40 _ آثار قرية كيمار . شيراو

41 _ تل برج عبدالو شيراو

42 _ كهف دودري . شيراوا