نائب: الحكومة ستحول المدارس الى سجون

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، توجه السلطات المسؤولة عن ملف التربية ورئاسة الوزراء، وكذلك محافظة بغداد، الى اهمال قطع الاراضي المتاحة لبناء المدراس، والتركيز على الدفع بالاكتضاض في الموجودة.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي ان المدارس المكتضة اصلا، سيتم بناء مدارس جديدة في ساحاتها، مما يعني “تحويلها الى سجون من القرون الوسطى وليس مؤسسات تعليمية”.

وتابع “خصصت مبالغ طائلة وصلت الى 300 مليار دينار لترميم وبناء المدارس في بغداد، الا ان خطة المحافظة ستحول هذه المشاريع لتطوير المدارس الى لقمة سائغة في فم حيتان الفساد”.