Posted on by

نائب: الحكومة ستحول المدارس الى سجون

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، توجه السلطات المسؤولة عن ملف التربية ورئاسة الوزراء، وكذلك محافظة بغداد، الى اهمال قطع الاراضي المتاحة لبناء المدراس، والتركيز على الدفع بالاكتضاض في الموجودة.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي ان المدارس المكتضة اصلا، سيتم بناء مدارس جديدة في ساحاتها، مما يعني “تحويلها الى سجون من القرون الوسطى وليس مؤسسات تعليمية”.
وتابع “خصصت مبالغ طائلة وصلت الى 300 مليار دينار لترميم وبناء المدارس في بغداد، الا ان خطة المحافظة ستحول هذه المشاريع لتطوير المدارس الى لقمة سائغة في فم حيتان الفساد”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close