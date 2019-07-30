نحو فكر سياسي جديد .. أميركا هي القوة العظمى الخيرة الوحيدة

خضير طاهر

لاشيء منطقي وواقعي في الفكر السياسي التقليدي السائد في العالم العربي .. فالبيئة الإجتماعية والثقافية لاتنتج غير التهريج والغوغائية والترويج لإشاعات أجهزة المخابرات الإتحاد السوفيتي سابقا ، والمخابرات الإيرانية حاليا ، والتيار القومي العروبي والتيار الإسلامي بشقيه الشيعي والسني .

أين التيار العقلاني السياسي في الوطن العربي ؟

الجواب لايوجد أينما تذهب في الأقطار العربية لاتعثر على الأصوات الواقعية البرغماتية ، ولاتسمع غير الجعير والكلام الهجائي ونظرية المؤامرة الغربية الإسرائيلية والماسونية !

من بين جميع الدول العظمى على مدى تاريخ البشرية .. كانت ولاتزال أميركا هي القوة الخيرة الوحيدة التي ليست إستعمارية ولامعتدية ، بل أميركا لديها رسالة أخلاقية لنشر الحرية والسلام على الأرض ، وخاضت جميع حروبها لهذا الهدف .

حاربت أميركا النازية والشيوعية والجماعات الإرهابية والنظم الدكتاتورية في العراق والدول اللاتينية ودول آسيا .. من أجل نصرت حقوق الإنسان ونشر الحرية ولم يكن لديها أهداف إستعمارية .

جميع القواعد العسكرية الأميركية في البلدان الأخرى أنشأت بناءا على طلب تلك البلدان وحاجتها للحماية والرعاية ، وما تدفعه من مقابل هذه الحماية هو يقع ضمن تبادل المصالح المشروعة بين الدول .

أميركا الدول العظمى الوحيدة التي لم تنهب ولاتسرق مثلما فعلت باقي الدول العظمى .. بل التحالف مع أميركا دائما هو مصدر للحصول على الخبرات والتطور للدول.

بل أميركا دائما هي من ينفق الأموال على الدول الفقيرة والمنظمات الدولية كجزء من إلتزامها الأخلاقي .

أميركا لكِ كل الحب .. وليتمجد إسمك في ألأعالي منارا للعظمة والإبداع والحرية وكل ماهو خير وجميل .