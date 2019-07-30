وزير الخارجية يبحث مع حنان الفتلاوي مستشارة رئيس الوزراء “تسنم المرأة لمسؤوليات”

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع حنان الفتلاويّ مُستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة.

واستعرض الوزير ستراتيجيّة الوزارة “في بناء علاقات ثنائيّة، ومُتعدّدة مع العالم على وفق البرنامج الحكوميّ الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، علاوة على مواقف الوزارة التي تمثل مواقف العراق إزاء قضايا المنطقة”.

وبحث -أيضاً- تعزيز تواجُد العنصر النسويِّ في الوزارة، والدفع باتجاه تسنُّمهنّ مسؤوليّات في الوزارة.

وأوضح الوزير عن توجُّه الوزارة إلى تطبيق برنامج بناء القدرات، والفعاليّات فيما يخصّ العمل الدبلوماسيّ، ولاسيَّما الموظفات العاملات في الخارجيّة، عادّاً أنّ “الحضور النسويَّ يتنامى باطراد، مُؤكّداً دعمه للنساء الطموحات والكفوءات للولوج إلى هذا الميدان المهم”.