إستثمار بغداد: جهود ومساعي كبيرة للنهوض بواقع القطاع الصناعي في بغداد

من أجل النهوض بالقطاع الصناعي للعاصمة بغداد وتعزيزاً لدور المنتجات المحلية مع منح الصناعيين العراقيين دوراً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة التي تسير نحوها البلاد حالياً فقد أولت هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي إهتماماً خاصاً لهذا القطاع المهم الذي بات اليوم من أهم القطاعات التي تُبنى عليها إستراتيجيات وسياسات التقدم والتطور في الدول الحديثة حيث وفرت المشاريع الصناعية الإستثمارية التي نُفذت في العاصمة الكثير من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال وهو ما يعد في مقدمة الأهداف التي تسعى الهيئة الى تحقيقها من خلال عملها حيث توجهت إستثمار بغداد الى وضع خطط واضحة منذ بدء تأسيسها لإجتذاب كبريات الشركات الإستثمارية بغية تنفيذ مشاريعها المتنوعة بما يحقق الإستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة في الطاقة الإنتاجية وبالتالي تلبية إحتياجات السوق المحلية إذ أن الكثير من هذه المشاريع وصلت الى مستويات متقدمة من النجاح جعلها اليوم في تنافس مع ما موجود في السوق من بضاعة مستوردة لتكون محط رضا وإعادة ثقة بالمنتج الوطني .

كما عملت الهيئة خلال الأعوام السابقة على تذليل العقبات التي تقف عائقةً أمام عمل المستثمرين والشركات حيث قدمت لهم الدعم الممكن لمساعدتهم في إقامة مشاريع رصينة وأنموذجية تليق بالعاصمة حيث رفدت الهيئة القطاع الصناعي العراقي بالعديد من المشاريع المهمة لدفع عجلة الإقتصاد من أجل النهوض بالتنمية الإقتصادية للبلاد ، ولتسليط الضوء أكثر على تلك المشاريع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:ـ

_ مشروع شركة العمل المتميز للصناعات اللدائنية لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في المنطقة الصناعية / الزعفرانية .

_ مشروع متانة الصنيع لصناعة المكائن والمعدات الثقيلة وتطوير الخطوط الإنتاجية التابعة لشركة الصناعات الخفيفة الكائن في منطقة الزعفرانية حيث يقوم بإنتاج ثلاجات بأحجام مختلفة ومجمدات أفقية وعمودية وطباخات بجودة عالية تحمل اسم (عشتار ) .

_ مشروع معمل شركة الرواد لإنتاج القابلوات الكهربائية في المنطقة الصناعية / عويريج يعمل على سد حاجة السوق المحلية من القابلوات الكهربائية .

_ معمل شركة تاج الوزير للتجارة العامة لإعادة تأهيل وتشغيل معمل الخياطة العسكرية في منطقة باب الشيخ .

_ معمل إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية في المنطقة الصناعية / كويريش التابع لشركة المستقبل للصناعات الدوائية .

_ مشروع المعمل الدولي لإنتاج الغازات الصناعية والطبية المحدودة في منطقة عويريج .

_ معمل إنتاج الأنابيب البلاستيكية المحززة لشركة برج العراق في منطقة التاجي .

_ مشروع صناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط وهياكل المحطات الصندوقية تنفذه الشركة الهندسية للصناعات الكهربائية في عويريج .

_مشروع دجلة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر والحليب المُطعم والذي يحمل ماركة (RC) والكائن في عويريج / المنطقة الصناعية مقابل علوة الرشيد .

_ مشروع مياه اللؤلؤة المنفذ من قبل شركة بريق اللؤلؤ لتنقية وتعبئة المياه المحدودة المقام في منطقة العامرية والذي يعمل على تنقية وتعبئة المياه وإنتاج العصائر والمشروبات الغازية .