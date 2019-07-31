إسرائيل لا تستبعد ان تكون طائراتها الحربية قد قصفت العراق مؤخرا

لم يستبعد رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) سابقا، ورئيس المعهد لدراسات الأمن القومي، عاموس يدلين يوم الثلاثاء أن تكون إسرائيل قد هاجمت أهدافا في العراق مؤخرا.

وقال يدلين، في مقابلة مع “إذاعة الجيش الإسرائيلي” اليوم إن العراق يشكل “شريانا لوجستيا بالنسبة لإيران”، مضيفا أن “المعركة ضد إيران تتوسع من سوريا إلى لبنان والعراق”.

وأضاف أنه “عدا عن كون العراق شريانا لوجستيا في الطريق إلى سورية بالنسبة لقوات الأمن الإيرانية، فهناك إمكانية أن تكون طهران تنقل صواريخ إلى العراق لتحسين مداها”.

وردا على الادعاءات بأن إسرائيل هي التي قصفت في العراق، رجح يدلين أن يكون ذلك صحيحا، وقال “يبدو أن إسرائيل تنشط حقا في العراق، فنحن مصممون على العمل من أجل تجنب المعركة مع إيران”.

ولفت يدلين إلى أن العراق يقع ضمن مجال الطيران الإسرائيلي منذ مطلع سنوات ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في إشارة إلى قصف المفاعل النووي العراق عام 1981.