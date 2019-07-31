اتفاق بين كوردستان والعراق وتركيا على إنشاء 3 سدود في الإقليم

كشف عضو في لجنة الزراعة بالبرلمان العراقي، عن خطة لإنشاء 3 سدود في إقليم كوردستان، بالتعاون بين الإقليم وتركيا والحكومة العراقية، ما سيعود بفائدة كبيرة على الإقليم.

وقال النائب محمد أمين فارس «من المقرر أن يعقد يوم غد اجتماع بين مسؤولي الإقليم ومسؤولين عراقيين مع وفد حكومي رفيع يضم مستشارين وبرلمانيين ومسؤولين آخرين، بهدف مناقشة وإقرار إنشاء 3 سدود على نهر زيد في منطقة ميركةسور، بهدف تحويل أراضي المنطقة إلى مساحات مروية ما يساهم في عودة الأهالي إليها».

وأضاف «هذه السدود ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة على إقليم كوردستان من ناحية الزراعة والسياحة وتخزين المياه لأوقات الحاجة وتوليد الطاقة الكهربائية، حيث ستتمكن السدود الثلاثة من توليد أكثر من 170 ميغاواط من الكهرباء».

وأكد فارس أن «إنشاء هذه السدود يعد من المشاريع الاستراتيجية التي أعدت لها الكثير من الدراسات حتى الآن، وقمنا في السابق مع وفد حكومي عراقي بزيارات ميدانية للمنطقة وقد أبدوا موافقتهم عليها، وبعد اجتماع يوم غد نتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ».