اربيل تستعين بخمسة الاف كاميرا مراقبة للمحافظة على امنها وكشف المجرمين

اعلن مدير شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان مشروع نصب خمسة الاف كاميرا مراقبة في الاماكن العامة دخل حيز التنفيذ، لافتا الى ان الاوضاع الامنية في اربيل ستكون تحت المراقبة الدقيقة من قبل مركز للسيطرة.

وقال اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت في تصريخ صحفي، انه كان مقررا نصب خمسة الاف كاميرا مراقبة قبل عام 2014 في الاماكن العامة لمراقبة الاوضاع، مستدركا انه بسبب حرب “داعش” والازمة المالية تم تأجيل العملية.

واضاف انه تم في الوقت الحالي تخصيص الميزانية اللازمة وبدأ العمل لتنفيذ المشروع، مؤكدا ان تلك الكاميرات سيتم نصيها في جميع الاماكن العامة.

واضاف ان هذا المشروع بعد خطوة ايجابية للتقليل من الجرائم وفي حال ارتكاب اية جريمة فانها سوف تكتشف بسرعة من خلال الرجوع الى تلك الكاميرات.

واوضح ان مركزا خاصا بمراقبة الكاميرات قد تم تأسيسه، لافتا الى انه سيدار من قبل الشرطة قوات الاسايش وشرطة المرور.

واشار عبدالخالق الى ان مشروع تنصيب كاميرات المراقبة سيستهل العمل به داخل مدينة اربيل وسيشمل جميع الاماكن العامة والمهمة.

ولفت الى ان من اولويات الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم وزارة الداخلية ان يتم نصب هذه الكاميرات الخمسة الاف باسرع وقت ممكن.

واكد ان نصب هذه الكاميرات سيكون سببا جيدا للمحافظة على الامن والهدوء في المدينة كون الشرطة والاجهزة الامنية كانت قد اكتشفت الكثير من الجرائم من خلال كاميرات المراقبة العامة ، منوها الى ان هذا يعدا من احد واجبات تلك القوات في تسهيل العثور على المجرمين، حسب قوله.