السبت .. افتتاح شارع شمران الياسري (أبو كاطع)

يقيم الحزب الشيوعي العراقي احتفالاً لمناسبة افتتاح شارع شمران الياسري (أبو كاطع) الممتد من ساحة الاندلس حتى تقاطع العلوية يوم السبت الموافق 3/ 8/ الساعة العاشرة صباحاً.

سيكون مكان التجمع عند نصب فتاة بغداد/ ساحة الاندلس ببغداد.