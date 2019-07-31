السبت .. افتتاح شارع شمران الياسري (أبو كاطع)

يقيم الحزب الشيوعي العراقي احتفالاً لمناسبة افتتاح شارع شمران الياسري (أبو كاطع) الممتد من ساحة الاندلس حتى تقاطع العلوية يوم السبت الموافق 3/ 8/ الساعة العاشرة صباحاً.
سيكون مكان التجمع عند نصب فتاة بغداد/ ساحة الاندلس ببغداد.
يقيم الحزب الشيوعي العراقي احتفالاً لمناسبة افتتاح شارع شمران الياسري (أبو كاطع) الممتد من ساحة الاندلس حتى تقاطع العلوية يوم السبت الموافق 3/ 8/ الساعة العاشرة صباحاً.
سيكون مكان التجمع عند نصب فتاة بغداد/ ساحة الاندلس ببغداد.
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