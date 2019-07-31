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العبادي ينأى بنفسه عن اسقاط الحكومة ويؤشر زيادة بأسعار النفط: لا تصرف بمكانها

دعا زعيم ائتلاف النصر رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم الثلاثاء الى اهمية البناء على “الانجازات المتحققة” في حكومته السابقة وليس الاكتفاء بها لأنها “ستتأكل وتضعف”.

وقال العبادي خلال اللقاء مع مجموعة من شيوخ عشائر (شَمّر ) خلال زيارته محافظة واسط اليوم، ان “هناك زيادة حاليا بأسعار النفط ولكنها لا تصرف في اماكنها”، مبينا ان “حديثنا لا يهدف لإسقاط الحكومة انما تصحيح الخطأ والتنبيه له ولذلك فان معارضتنا تقويمية”.

وحذر مما اسماه “تراكم الاخطاء الصغيرة الني ستؤدي الى كوارث مثلما حصل في السابق”.

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