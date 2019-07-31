النصب التذكاريّ لشهداء بشت أشان

الرفيقات العزيزات

الرفاق الاعزاء

تحية رفاقية حارة

سبق وأن اطلعتم على الدعوة العامة والبرنامج المخصّص للاحتفاء بالنصب التذكاريّ لشهداء بشت أشان (صرخة من اعماق الجبال) للنصير النحات مكي حسين.

في الوقت الذي نثمن فيه جهود الفنان المبدع مكي حسين وانجازه لهذا النصب، وهو نحات قدير وغني عن التعريف، ننظر بكل حب وتقدير لأبداعه وجهوده في تجسيد واحدة من صفحات نضالنا المشرّف ضد النظام المقبور، فإننا بنفس الروحية وبكل محبة ننظر لكل الجهود التي دعمت هذا المشروع، أو تدعم اي مشروع مماثل.

إن تجسيد بطولات ومأثر شهدائنا الأنصار، وعموم الحركة الديمقراطية والوطنية بكل مسمياتها، يحظى باحترام وتقدير لا محدود. ومن جانبنا سنبقى نسعى بجهد ومصداقية لأحياء ذكرهم والاخلاص للمثل العليا التي وهبوا حياتهم من أجلها، وهي أمانة في رقاب رفاق دربهم.

كنّا قد سعينا الى أن يتم الاحتفاء بهذا المنجز من خلال ملتقى الأنصار، أو بالتعاون معه، وتحويل هذه المناسبة وغيرها الى محطة جامعة لكل أنصارنا، ولكل من تعز عليه قضية النضال من أجل العراق شعباً ووطناً. وقد التقى زميليّن من الملتقى مع زميليّن من منظمي الفعالية، من دون التوصل الى نتيجة ملموسة. فرغبة القائمين على الفعالية لهم وجهة أخرى. يبقى الاهم لنا هو نجاح الفعالية، وندعو الى تحويلها الى مناسبة تعزّز من لحمتنا وعلاقتنا، ومواصلة اعلاء ذكرى شهدائنا الابطال، بما يعكس الوجه المشرق لحركتنا الأنصارية، التي كنا وسنبقى نفاخر بها.

وأخير نتمنى للفعالية، وللقائمين عليها، كل النجاح والتوفيق. .

لجنة الفرع لرابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولندا