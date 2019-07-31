Posted on by

امين يروي تفاصيل مداخلته بشأن منع ضابط رفع علم كوردستان ويطالب بتشريع قانون

دعا النائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مجلس النواب مثنى الامين يوم الثلاثاء المشرعين العراقيين، الى تشريع قانون لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وقال امين في مؤتمر صحفي اليوم ان “ضابط في مدينة السماوة، ممن كانوا يشرفون على عملية فتح المقبرة الجماعية، طلب من ذوي الضحايا، نزع علم اقليم كوردستان”، مؤكدا ان “العلم رمز دستوري وقانوني في الدولة العراقية”.

واشار الى انه اتخذ هذه الحادثة كمنطلق لمطالباته بتشريع قانون لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وتابع ان “سلوك الضابط يثير هواجس توتر النسيج الوطني وتمس بمشاعر ابناء الشعب الكوردي، الجزء من دولة ومجتمع الشعب العراقي”.

وانسحب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي من جلسة البرلمان اليوم بسبب مداخلة النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين بشأن ذلك الضابط.

وكان ضابط شرطة محافظة المثنى قد منع رفع علم اقليم كوردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة بحسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close