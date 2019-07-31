امين يروي تفاصيل مداخلته بشأن منع ضابط رفع علم كوردستان ويطالب بتشريع قانون

دعا النائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مجلس النواب مثنى الامين يوم الثلاثاء المشرعين العراقيين، الى تشريع قانون لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وقال امين في مؤتمر صحفي اليوم ان “ضابط في مدينة السماوة، ممن كانوا يشرفون على عملية فتح المقبرة الجماعية، طلب من ذوي الضحايا، نزع علم اقليم كوردستان”، مؤكدا ان “العلم رمز دستوري وقانوني في الدولة العراقية”.

واشار الى انه اتخذ هذه الحادثة كمنطلق لمطالباته بتشريع قانون لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وتابع ان “سلوك الضابط يثير هواجس توتر النسيج الوطني وتمس بمشاعر ابناء الشعب الكوردي، الجزء من دولة ومجتمع الشعب العراقي”.

وانسحب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي من جلسة البرلمان اليوم بسبب مداخلة النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين بشأن ذلك الضابط.

وكان ضابط شرطة محافظة المثنى قد منع رفع علم اقليم كوردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة بحسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.