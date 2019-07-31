تحالف يرفض قانون “منع زعزعة استقرار العراق” الامريكي

عبر تحالف البناء في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء عن رفضه لمساع يبذلها البرلمان الامريكي لتشريع قانون “منع زعزعة استقرار العراق”.

‪‎‪ وقال النائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من النواب التحالف انه “تداولت وسائل الاعلام في الايام الماضية انباء عن طرح مشروع قانون من قبل مجلس النواب الأمريكي، حمل عنوان (منع زعزعة استقرار العراق)، ونحن كممثلين عن الشعب العراقي نعلن رفضنا لهذا التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية عبر وصايا أمريكية جديدة يحاول مجلس النواب الأمريكي تمريرها تحت مبررات مكشوفة.

واضاف “نحن نجدد رفضنا لكل التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي الداخلي، وخصوصا فيما يخص القضايا السيادية، ولن نسمح لاي دولة او مؤسسة اجنبية التجاوز على السيادة العراقية”.

وتابع الاسدي بالقول “نعتقد ان مشروع هذا القانون وهذه المحاولات هي ورقة ضغط جديدة تحاول هذه الاطراف من خلالها لي ذراع الحكومة والبرلمان العرقيان، ولهذا نحذر العراقيين من خطورة ما يحاك في الكواليس والعلن فيما يتعلق بهذه القضايا”.

وطالب النائب عن التحالف “جميع الجهات الرسمية العراقية التشريعية والتنفيذية، وكذلك الفعاليات السياسية والشعبية والاجتماعية باتخاذ موقف رافض لهذا التحرك الذي يستهد الدولة العراقية اولا ويؤسس لزعزعة استقرار العراق”.