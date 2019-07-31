جمعية الخير والبركة الثقافية تقيم محاضرة ودروس عقائدية للاشبال في حسينية اهل البيت ع بكربلاء المقدسة

ضمن نشاطات جمعية الخير والبركة الثقافية ومن منطلق الاهتمام بالاشبال في العطلة الصيفية ، اقام الشيخ عباس الناصري محاضرة ودروس عقائدية للاشبال الحسينين على قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية في كربلاء المقدسة وذلك قبل صلاة العشاءين من مساء اليوم الثلاثاء المصادف ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩ .

يذكر ان سماحة الشيخ الناصري حريص على التواصل مع الأشبال مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا لغرس مباديء العقيدة والحق والاخلاق الحميدة في نفوس الناشئة وهي خطوة مهمة لإعداد جيل حسيني واعي بالقضية متشرب بمبادئها ومستعدا للدفاع والتضحية من اجلها مستقبلا.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة ، ويعود تأسيسها الى عام الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

٣٠ / ٧ / ٢٠١٩