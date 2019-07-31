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حفل استذكار الاستاذ الموسوعي فاضل فرج اللطيفي

حفل

استذكار الاستاذ الموسوعي

فاضل فرج اللطيفي

برعاية الاتحاد الصابئي المندائي في السويد

تقيم الجمعية المندائية في ستوكهولم حفل

إستذكار الأستاذ الموسوعي

فاضل فرج اللطيفي

مساء يوم السبت المصادف ٣ / ٨ / ٢٠١٩

وعند الساعة السادسة والنصف

كما ستقوم وفي المساء نفسه عائلة الفقيد فاضل

فرج وبالتنسيق مع الجمعية المندائية في

ستوكهولم واتحاد الجمعيات المندائية في

المهجر بتوزيع جائزة الدكتور بشار فاضل فرج

للمتفوق الاول الحاصل على أعلى معدل لطلاب

الصف المنتهي من الفرع العلمي لليمناسيوم

وذلك على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

Jämtlandsgatan 151 A

Vällingby


مع أطيب وأرق الأمنيات
محمد الكحط/ أبو هيلين

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