حكومة كردستان تشكل لجاناً فرعية لإدامة الحوار مع بغداد

ناقش مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، المباحثات التي أجريت الأسبوع الماضي بين بغداد وأربيل بشأن النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها،

فيما وجه بتشكيل لجان فرعية لإدامة الحوار مع الحكومة الاتحادية.

وقالت رئاسة وزراء إقليم كردستان في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية يوم (أمس) الثلاثاء 30 تموز 2019، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وسلط (الأخير) النقاش في مستهل الاجتماع على المحادثات التي اُجريت الأسبوع الماضي بين حكومة إقليم کردستان وبغداد، وتناولت ثلاثة ملفات: هي النفط والغاز، والموازنة والمسائل المالية، والمناطق المتنازع عليها”.

وأضاف البيان أن الاجتماع وجه بـ”تشكيل عدد من اللجان الفرعية والفنية التي ستتولى بدورها مناقشة تفاصيل تلك الملفات، على ضوء ورقتي العمل اللتين عرضهما الجانبان، ومن المؤمل مواصلة الحوار قريباً”.

وناقش “مجلس الوزراء (إقليم كردستان) آلية تأسيس مجلس الخدمة العامة في إقليم كردستان لتنظيم عمل الموظفين كجزء من الإصلاحات الحكومية التي تبناها برنامج عمل الحكومة”.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس وزراء الإقليم “مسألة واردات الوزارات والهيئات في إطار وزارة المالية والاقتصاد، وإيجاد آلية ملائمة وموحدة تضمن حصر تلك الإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد، على أن تُصرف إلى الوزارات، بعد المراجعة والتدقيق، وحسب الخصوصية وحاجة كل وزارة وهيئة”.

كما ناقش “قانون التقاعد والرواتب وامتيازات الموظفين في إقليم كردستان، وقرر إجراء دراسة حول القانون وإرساله إلى برلمان الإقليم في أسرع وقت”.

وتابع البيان أن “مجلس الوزراء وجه وزارات البلدية والسياحة والصحة والداخلية وهيئة البيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد إرشادات في المناطق السياحية بإقليم كردستان من أجل سلامة السياح والمواطنين”.