خواطر: انواع واشكال موظفي الدولة العراقيه ؟!

سوف ابدأ بمواصفات الموظفين الـ 6 والتي تنطبق على اغلب ان لم نقل كل الموظفين في العراق وهي:

من اقارب (الوزير , المدير) , ليس من اقارب (الوزير , المدير).

كفوء (يعرف يسوي شغله) , ليس كفوء (ما يعرف يسوي شغله).

مرتشي (يأخذ رشوة) , ليس مرتشي (ما يأخذ رشوة).

هذه المواصفات هي المهمة بالنسبة للمواطن العراقي في تمشية المعاملات الرسمية , ومنه فهنالك مواصفات اخرى للموظفين تعتبر مهمة الا انها تدخل في باب الموظف الجيد والتي يجب ان يبحث عنها كل مدير وطبعا اقصد في الدول الاخرى ومنه الذكاء , سرعة التعلم , الاتقان , الايجابيه , المواظبة , الصدق , الامانه , الاخلاص وغيرها.

لدينا هنا 3 صفات جيدة و 3 صفات سيئة ومنه فان الاحتمالات ستكون 8 انواع من الموظفين وكالتالي:

1- من اقارب (الوزير , المدير), ليس كفوء (ما يعرف يسوي شغله), ليس مرتشي (ما يأخذ رشوة).

(هذا الموظف يكون كثير الايفاد وفي اغلب الاحيان ما يداوم على الاطلاق ويجي للدائرة للحصول على كتاب الايفاد الى خارج العراق او لاستلام الراتب في نهاية الشهر).

2- من اقارب (الوزير , المدير), ليس كفوء (ما يعرف يسوي شغله), مرتشي (يأخذ رشوة).

(هذا الموظف يكون كثير الايفاد ويداوم على كيفة من يفلس ويريد فلوس رشوة وما يخاف من اخذ الرشوة لانه ظهرة قوي فهو من اقارب (الوزير , المدير), او يجي للدائرة للحصول على كتاب الايفاد الى خارج العراق او لاستلام الراتب في نهاية الشهر).

3- من اقارب (الوزير , المدير), كفوء (يعرف يسوي شغله), مرتشي (يأخذ رشوة).

(هذا الموظف يحصل على نصيبه من الايفادات خارج العراق وفي اغلب الاحيان لازك بالدائرة لانها مصدر الرشوة وما يخاف من اخذ الرشوة لانه ظهرة قوي فهو من اقارب (الوزير , المدير).

4- من اقارب (الوزير , المدير), كفوء (يعرف يسوي شغله), ليس مرتشي (ما يأخذ رشوة).

(لا يوجد (أكرر لا يوجد = ماكو) هكذا نوع من الموظفين في العراق , وهو من اصناف الموظفين المنقرضة في العراق).

5- ليس من اقارب (الوزير , المدير), ليس كفوء (ما يعرف يسوي شغله), ليس مرتشي (ما يأخذ رشوة).

(هذا الموظف يكون كثير الاجازات براتب او بدونه وعنده شغل خارجي).

6- ليس من اقارب (الوزير , المدير), ليس كفوء (ما يعرف يسوي شغله), مرتشي (يأخذ رشوة).

(هذا الموظف يتنقل بين اقسام الدائرة (يفرفر) لقضاء معاملات الناس مقابل رشوة يتقاسمها مع الموظفين المرتشين من الامثله الاخرى لانه ليس كفوء اي ما يعرف يسوي شغله).

7- ليس من اقارب (الوزير , المدير), كفوء (يعرف يسوي شغله), مرتشي (يأخذ رشوة).

(هذا الموظف لازك بالدائرة لانها مصدر الرشوة ويتحذر من اخذ الرشوة لانه ظهرة مو قوي فهو ليس من اقارب (الوزير , المدير), وهذا هو الموظف المثالي لكل دوائر الدولة العراقيه بل ان الحكومة تغض النظر عن الرشوة التي يأخذها , لانه لولاه لما انجزت ولا معاملة واحدة في دوائر الدولة العراقية , وهذه هي الحقيقة المره).

8- ليس من اقارب (الوزير , المدير), كفوء (يعرف يسوي شغله), ليس مرتشي (ما يأخذ رشوة).

(لا يوجد (أكرر لا يوجد = ماكو) هكذا نوع من الموظفين في العراق , وهو من اصناف الموظفين المنقرضة في العراق , وهذا هو الموظف المثالي في دول العالم).

أتذكر بأن وزير النقل لولاية ݒنسلڤانيا الامريكيه سنة 1990م قال لي:

يتعلم اي موظف شغله خلال 6 شهور ويتقنه خلال سنتين (2) , وإذا لم يحصل ذلك فالاجدر به ان يغير شغله او على مديره ان ينقله الى قسم آخر.

وأختم

فيما ورد في مدرسة أهل البيت (ع) من احاديث عن الرشوة.

روي عن الامام علي (ع) انه قال:

((ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه وان اخذ هدية كان غلولا وان اخذ الرشوة فهو مشرك )) وسائل الشيعة ج12 ص63.

وروي عن الامام الصادق (ع) انه قال:

((الرشى في الحكم هو الكفر بالله العظيم)) وسائل الشيعة ج18 ص162

((الراشي والمرتشي في النار )) كنز العمال ج6ص113 الحديث 15077

((لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما)) كنز العمال ج6 ص114 الحديث 15080

اللهم اشهد اني بلغت …….

07-09-2015م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي