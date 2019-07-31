دارميات .. (غزل البنات)
ميسون نعيم الرومي
اشعاع الشمس مظفور بيهه الگصيبه
واللي يشـوف العين هوَّه اونصيبه
***
بويه اشحلات اهواي يچوي ابسماره
شمس اوگمر وانجوم .. هزّ العماره
***
يگطر عسل مملوح چلماته ترفه
من نگلة الرجلين لو مر اعرفه
***
بشليلي الم انجوم وانثر دربكم
والگمر ضوَّه الليل يمشي بثركم
***
حاير واعاين ليك يوليفي يالصد
مدري الورد بالإيد مدري على الخد
***
خليني اعاين ليك لن روحي بيدك
چا هيـّه مو بالكيف گلبي يريدك
***
گمره اوربيع اليوم حلوه اوضويـّـه
وامطرزه ابنجمات اسمانه اوزهيـّه
**
افرشلك الجفنين عيني اوصبيهه
والعطش لو مر بيك اشرب ابميهه
***
الگلب لو بالكيف يسعدنه كلنه
متعلي ما ينلاح يلعب ابدمنه
***
موشومه چنهه انجوم رصعات الخدود
وامطرزه ابشامات والحسن مشهود
***
شامه انت وسط العين وانت صبيهه
افرشلك الجفنين يالانت ضيهه
***
افرشلك الجفنين برموشي اغطيك
تشرب ابمي العين وابروحي اشريك
***
يحله السمر وياك .. تزعل واراضيك
لوتمشي اوتصد غاد .. آنه الاحاچيك
***
الگلب مو بالكيف كلنه عبيده
والما تريده الروح گلبك يريده
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29 / تموز / 2019
ســــــتوكهولم