رئيس وزراء كوردستان: نقدم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب

استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، نائب وزير خارجية بولندا ماسيج لانك، والوفد المرافق له.

خلال اللقاء أعرب نائب وزير الخارجية البولندي عن سروره بالأمن والاستقرار السائد في إقليم كوردستان، وأكد أن هذا الاستقرار يعد فرصة جيدة للمستثمرين البولنديين لتشغيل رؤوس أموالهم في إقليم كوردستان، وأشار إلى أن وفداً تجارياً بولندياً سيزور أربيل قريباً.

كما أعرب نائب الوزير البولندي عن شكره لإقليم كوردستان لاستقبال عدد هائل من النازحين والىجئين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، رغم الوضع المادي المتأزم فيه.

من جانبه شكر رئيس وزراء إقليم كوردستان الوفد البولندي، وقال: «هناك فرص جيدة للاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان ويتم تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين».