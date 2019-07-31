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صحة الكرخ / اغلاق معامل لصناعة الحلويات و اتلاف (3000) كغم من الحلويات في منطقة الكاظمية

قامت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الكاظمية و بمشاركة مدير الدفاع المدني بغداد – الكرخ و قائممقام الكاظمية و بالتعاون مع جهاز الامن الوطني و شرطة النجدة بحملة صحية على محلات الحلويات و الدهينة الغير مرخصة ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة الكاظمية حيث تم ضبط مجموعة من المحلات تمارس العمل بدون اجازة و بظروف صحية رديئة جدا و مخالفة لشروط الوقاية و السلامة

و اسفرت الحملة عن اتلاف (3000) كغم من الحلويات الغير صالحة للاستهلاك البشري

وتم غلق و تغريم هذه المحلات بحضور اصحاب العلاقة حسب المادة ٩٦ من قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١‎

اعلام صحة الكرخ

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