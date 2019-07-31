Posted on by

صحفي عابر يلتقط صورة صادمة لأم وإبنتها نائمتين عند عربة لبيع قنان المياه وسط بغداد

هادي جلو مرعي

كانت درجة الحرارة تناهز الخمسين درجة مئوية حين مر علي لفتة وهو صحفي من عربة مركونة عند تقاطع وزارة الثقافة في شارع حيفا الشهر على الضفة الغربية لنهر دجلة.

صدم علي بصورة السيدة العراقية وإبنتها نائمتين في ظل أحد المحلات المغلقة في مثل هذه الساعة من الظهيرة القاسية، ويبدو إنهما كانتا منهكتين للغاية، وقد غلبهما النعاس فنامتا دون وعي بمايدور حولهما، وربما كانتا جائعتين، ولم تربحا شيئا ذلك النهار.

ويعد شارع حيفا من أشهر شوارع العاصمة بغداد، وفيه تقع أهم المبان كوزارة العدل والثقافة ومراكز الفنون وعدد من المجمعات السكنية، ولم يعد مستغربا وجود اعداد من الفقراء والمحتاجين وباعة السجائر وقنان المياه نتيجة عدم وجود آلية واضحة لمساعدة الناس على تجاوز معاناتهم الإقتصادية.

Image preview

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close