كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

اكد مدرب منتخب العراق لكرة القدم كاتانيتش، انه سيمنح جميع لاعبي المنتخب الفرصة للمشاركة في بطولة غرب اسيا الجارية حاليا في العراق.

وقال كاتانيتش خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة العراق ولبنان ان “الحصول على اول ثلاث نقاط في أية بطولة شيء مهم جدا، اما توقيت البطولة فلم يكن صحيحا، ونحن عازمون على تحقيق نتائج ايجابية والوصول الى المباراة النهائية”.

واضاف انه “بالرغم من ان هناك فوارق كبيرة بين اللاعبين، لكنني سأعمل على هذه النقطة المهمة، ولاتوجد لدينا أية إصابات”.

واكد كاتانيتش “خلال بطولة غرب اسيا سأحاول قدر الامكان اشراك جميع اللاعبين، ولدينا مباريات قريبة ويجب ان لا استقر على تشكيل ثابت، والقائمة النهائية لتصفيات كاس العالم ستشهد لاعبين جدد”.

وافتتح العراق مشواره في بطولة غرب اسيا بفوز على نظيره اللبناني بهدف للاشيء، جاء بإمضاء اللاعب حسين علي، في المباراة التي ضيفها ملعب كربلاء الدولي، وسيخوض العراق مباراته الثانية يوم الجمعة المقبل مع المنتخب الفلسطيني.