كتلة الديمقراطي تطالب صالح بموقف تجاه خرق الدستور والاستخفاف بعلم كوردستان

اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن موقفها تجاه قيام ضابط عراقي بالاستخفاف بعلم اقليم كوردستان، مشيرة الى انها لن تقبل باي استخفاف وعدم احترام تجاه علم كوردستان.

وجاء في بيان للكتلة “نأسف لهذا التصرف في هذا التوقيت وفي مكان فتح مقبرة جماعية، بحيث يقوم ضابط عراقي برتبة ملازم بالاستخفاف بعلم كوردستان، ويطلب من احد المواطنين ابعاد العلم عن رقبته، لانه ممنوع”.

وتابع البيان ان “الكتلة تؤكد عدم القبول باي استخفاف وعدم احترام تجاه علم كوردستان”، مطالبة بموقف من رئيس الجمهورية كحام للدستور وكون الحادث حصل امام مستشاريه.

كما طالب البيان النواب الكورد بمجلس النواب العراقي ان يسارعوا في طلب توضيح من وزير الداخلية بشأن هذه المسألة.

دعا النائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مجلس النواب مثنى الامين يوم الثلاثاء المشرعين العراقيين، الى تشريع قانون لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وقال امين في مؤتمر صحفي اليوم ان “ضابط في مدينة السماوة، ممن كانوا يشرفون على عملية فتح المقبرة الجماعية، طلب من ذوي الضحايا، نزع علم اقليم كوردستان”، مؤكدا ان “العلم رمز دستوري وقانوني في الدولة العراقية”.

واشار الى انه اتخذ هذه الحادثة كمنطلق لمطالباته بتشريع قانون لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وتابع ان “سلوك الضابط يثير هواجس توتر النسيج الوطني وتمس بمشاعر ابناء الشعب الكوردي، الجزء من دولة ومجتمع الشعب العراقي”.

وانسحب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي من جلسة البرلمان اليوم بسبب مداخلة النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين بشأن ذلك الضابط.

وكان ضابط شرطة محافظة المثنى قد منع رفع علم اقليم كوردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة بحسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.