كيف هزمت (السعودية ودول الخليج..برفاهيتها ونهوضها..اسرائيل)..حين (فشل صدام والخامنئي)

بسم الله الرحمن الرحيم

هنا نؤكد كيف ان (دول الخليج، والسعودية) اغاضوا اعداءهم.. وكيف هزموا المشاريع التي تستهدفهم .. فاذا كانت اسرائيل كما يروج اعداءها.. بأن (هدفها تدمير الدول الاسلامية والعربية).. وتمزيقها) لتبقى اسرائيل فقط هي القوية.. فنقول:

1. السعودية ودول الخليج.. استطاعت طوال العقود الماضية بنهوض مدنها وعمرانها.. ونهوضها الاقتصادي والصناعي والزراعي والخدمي.. حتى اصبحت مثال للرفاهية بالعالم.. في حين (القوميين العرب والاسلاميين والشيوعيين) دمروا دولهم تحت شعارات العداء ضد اسرائيل.. مقابل توسع اسرائيل جغرافيا بكل حرب تدخلها مع (الاغبياء من القوميين العرب والاسلاميين) بالعقود الماضية.. (كجمال عبد الناصر المصري والناصريين، بؤرة الخراب بالشرق الاوسط) و(صدام حسين البعثي).. و(بشار الاسد البعثي).. و(القذافي الليبي).. واليوم مع (الاسلاميين من الاخوانية والولائية الشياطين)..

ونعطي مثال ايضا اليوم (ايران.. حيث اصبح المواطن الايراني “اليوم” يعمل طوال يومه ولا يجني قوت يومه نتيجة مغامرات النظام الايراني الذي تسبب بحصارات على ايران، وتمتلئ دول الخليج بالايرانيين الذين يجنون اموال يحلمون بها.. ويحولون منها لايران).. والفلسطينيين انفسهم يندفعون يوميا للعمل داخل اسرائيل بعشرات الاف، ويقيمون مظاهرات اذا ما سدت اسرائيل (المنافذ) بينها وبين الضفتين وبينها وبين غزة.. فماذا يدل ذلك؟

2. حكام دول الخليج.. والسعودية.. كانوا من الذكاء.. انهم لم يتركوا (ساحة اقوى الدول بالعالم المتقدم .. لاسرائيل وحدها).. فهم ادركوا بان (اسرائيل وحكامها).. احد مصادر قوتهم انهم يتحالفون مع (اقوى دولة بالعالم.. بريطانيا في حينها .. ثم امريكا).. لذلك نجد دول الخليج تعبر مراحل الخطر .. لانها تقيم افضل العلاقات مع امريكا وبريطانيا والدول المتقدمة الاخرى.. وتضع ارصدتها المالية في نسبة كبيرة منها بتلك الدول (لادراكها بان تلك الاموال سوف تتضاعف) نتيجة قوة اقتصاديات الدول الغربية.. (فتخيلوا لو السعودية وضعت ارصدتها المالية .. لدى التحاد السوفيتي او احد دول اوربا الشرقية الاشتراكية الشيوعية السابقة) .. فكيف سوف يكون حالهم؟؟ ولو (وضعوا ارصدتهم داخل دولهم فقط؟؟ هل سوف يكون لها قوة مالية مثلما يضعونها بالدول المتقدمة)..

فهم ادركوا (بان راس المالي اليهودي بدول اوربا الغربية وامريكا.. وليس داخل اسرائيل) هو احد مصادر قوة اسرائيل.. وهذا ما جعل الخليجيين ينافسون.. اليهود واسرائيل بقوتهم العالمية.. اي ادرك الخليجيين الحصان الرابح الدولي.. وليس الخاسر.. (فالدول القومية والاسلامية تحالفت مع الحصان الخاسر.. الاتحاد السوفيتي السابق، وروسيا اليوم).. في حين (الخليج وحكامه تحالفوا مع الحصان الرابح.. امريكا والغرب).

3. دول الخليج رغم ان هناك بينها دول قزمية (كقطر) .. ولكن اثبتوا بان (قوة الدول لا يعتمد على مساحتها او عدد سكانها).. فقطر اليوم قوة (شبه عظمى بالمنطقة) بلسان اعداءها.. وقادرة على التدخل بدول المنطقة .. (والسعودية قوى يحسب لها حساب عالميا).. علما لو كان قوة الدول تعتمد على مساحاتها مثلا.. لكان العراق اقوى من بريطانيا واليابان .. فمساحة العراق اكبر من مساحة اليابان .. وكذلك اكبر من مساحة بريطانيا.. فالعراق مساحتة اكثر من 400 الف كيلو متر مربع ، في حين اليابان مساحتها تقريبا 378 الف كيلو متر مربع.. وبريطانيا مساحتها تقريبا 243 الف كيلو متر مربع.. ولو كانت الدول قوتها على عدد سكانها لكانت الهند المليارية اقوى من امريكا التي سكانها 350 مليون نسمة.. بل نفسها اسرائيل دولة قومية 22 الف كيلو متر مربع.. فقط لا غير وقوتها قوة يحسب لها حساب عالمي.. وهزمت دول مجتمع قاتلت ضدها كما في حرب 1967..

4. من جلب (القوات الاجنبية) للخليج.. اساسا هم (المستهترين من القوميين والعرب والاسلاميين) فكما نرى اليوم مثلا (النظام الايراني الذي يهدد الملاحة الدولية بالخليج ويهدد بسد مضيق هرمز).. مما دفع القوى الكبرى لحماية الملاحة العالمية .. بوصول بوارج وحاملات طائرات امريكية للخليج، ولا ننسى قانون بريطاني صدر اخيرا .. بان تسير مع السفن المدنية البريطانية.. سفن حربية من المملكة المتحدة.. مع الاخذ بنظر الاعتبار (بان الوجود البريطاني بالخليج) منذ بداية القرن الماضي.. وقبل وصول القوميين للحكم بالمنطقة.. واعادة الانتشار البريطاني بالسبعينات .. ادى لملئ الفراغ من قبل الوجود الامريكي.. الذي ضمن الملاحة الدولية بالخليج .. وساهم بردع شرور القوميين العرب والاسلاميين كطرد صدام من الكويت.. وهزيمت داعش والقاعدة.. وردع اايران مصدر الشر بالعالم .. ومنع طهران من تهديد الملاحة الدولية.. .

5. المضحك ان دول الخليج التي يتهمها اعداءها من قوميين واسلاميين (بان لديها علاقات مع اسرائيل) .. نجد (الدول التي حكمها القوميين والاسلاميين) هي من تقيم علاقات مع اسرائيل رسمية وليس فقط علاقات غير رسمية.. (كمصر والاردن).. اضافة (لتركيا الاخوانية)..بل حتى (مرسي رئيس مصر السابق الهالك).. رغم انه استلم السلطة بحينها لم يقطع العلاقات مع اسرائيل، ونجد نجاد رئيس ايران السابق يزور مصر ويلتقي بمرسي.. في وقت مرسي يصف الشيعة باخطر من اليهود؟؟

ونجد ايران الولائية تدعم حركة حماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية (باعتراف الموالي للعصائب .. عبد الامير العبودي) بان حماس حركة تكفر الشيعة وارسلت الاف المسلحين والانتحاريين الفلسطينيين للعراق لقتل وتفجير الشيعة العرب .. ويدعي بان ايران ليست طائفية (كونها تدعم حماس التكفيرية)؟؟ علما (زعيم حماس اسماعيل هنية.. ترحم على زعيم القاعدة اسامة بن لادن.. في وقت يخبصنا الاعلام الايراني يتهم امريكا بان (بن لادن) عميل امريكي؟؟ فكيف تدعم ايران حركة حماس التي يترحم زعيمها على عميل امريكي.. تخيلوا كيف يشرعون لانفسهم ما لا يشرع اصلا.. وتعلن ايران اقامة علاقات مع حركة طالبان الافغانية التي احتضنت القاعدة.. ويدرب الحرس الثوري مقاتلي طالبان ضد امريكا؟؟ في وقت الاعلام الايراني يدعم ان طالبان (حركة اسستها امريكا)؟؟ لنرى كيف ان الاعلام الاسلامي والقومي متناقض.. ويسقط نفسه بنفسه.

6. بتاريخ دول الخليج والسعودية، لم تتورط الجيوش الخليجية بقمع ابناء شعوبها، ولم نجد اي محافظة سعودية او خليجية دمرت من قبل الجيوش الوطنية الخليجية، ولم تقمع هذه الجيوش شعوبها، في حين الجيوش بسوريا والعراق وليبيا واليمن.. التي حكمها القوميين والاسلاميين، تورطت بمذابح وتدمير مدن وتهجير ونزوح ابناء شعوب تلك الدول.. واذاقوا شعوبهم المر والويل والثبور والخراب .. وتهديم المدن .. كما في قمع انتفاضة اذار بالعراق من قبل صدام البعثي القومي، وقمع نوري المالكي لمعارضيه كمذبحة (الزركة بالنجف) وكذلك احداث صولة الفرسان.

وتدمير مدن السنة العرب بزمن الاسلاميين بالعراق ايضا، واجتياح كركوك من قبل مليشة الحشد بقيادة الايراني قاسم سليماني.. ولا ننسى تدمير المدن السورية بالبراميل المتفجرة والصواريخ، وتدمير مدن ليبيا بزمن القذافي، ثم قيام الاسلاميين الذين حكموا بعد القذافي بتدمير ما تبقى من ليبيا بالحرب فيما بينهم.. والكوارث التي حلت باليمن منذ احتلال الحوثيين للاراضي اليمنية.

7. لم تتورط السعودية ودول الخليج بحروب بالنيابة عن اي قوى كبرى او اقليمية.. ولم تقبل ان تجر الحروب لداخل دولها لتجنيب دول اخرى الحروب داخلها.. وبذلك ضمنون استقرارهم وامنهم بالعقود الماضية.. اي ليسوا مثل (مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل، التي تمثل فصائل كاجنحة عسكرية للاحزاب الحاكمة بالعراق).. التي هددت بجر حروب وكوارث للعراق نيابة عن ايران، في حال دخلت ايران مع امريكا او اي دولة اخرى، ويتفاخرون بانهم سوف يجنبون ايران الحروب بنقلها للعراق .. او كما فعل صدام بجر الحروب للعراق (بحروب بالنيابة) تحت شعار (نيابة عن الامة العربية ضد ايران بالثمانينات).. وكما فعل (الاسلاميين والدعوة ومليشيات ولي الفقية الذين هيمنوا على الحكم بعد عام 2003) الذي جروا العراق (لحروب بالنيابة عن البوابة الغربية للامبراطورية الايرانية).. التي تعتبر ايران (بغداد عاصمتها وان امبراطورية ايران وصلت للمتوسط والمندب).

8. نجحت دول الخليج بفتح افضل الدول بالعالم المتقدم كاوربا الغربية وامريكا واليابان وكندا.. لابناء الشعوب الخليجية وشبابها لتمتع بافضل الدول بالعالم واكثرها تقدما.. ونقل التقنيات الحديثة والتكنلوجيا والتطور والصناعة لدولهم.. فاصبح الخليجي يركب احدث السيارات العالمية الامريكية واليابانية والاوربية،ـ في حين الاسلاميين الموالين لايران مثلا بالعراق نشروا الفقر بالعراق بفسادهم، وفتحوا العراق كسوق للسلع الايرانية الرديئة كسيارة سايبا الايرانية التي لا تسمح دول تحترم ذاتها من دخول تلك السيارة الى اراضيها..

9. نجحت دول الخليج .. بالاعتماد على جيوشها الوطنية وقواها الامنية الرسمية.. ولم يؤسسون مليشات ولم يجندون ابناء شعوبهم قسريا للحروب. (في حين الاسلاميين والشيوعيين والقوميين) عسكروا المجتمع وجندوا الشباب ضمن اديولوجيات صفراء متشنجة .. ادت لصراعات دموية.. وحروب داخلية وخارجية.. كمليشة الحشد والجيش الشعبي وفدائيوا صدام وجيش القدس والقاعدة وداعش والحرس القومي والشبيبه.. الخ.

10. حكام الخليج رغم انهم شيوخ قبائل.. ولم يطلقون على انفسهم (قادة الامة العربية او الاسلامية واجبي الطاعة).. ولم يعلنون انفسهم (قادة للثورات).. ولم يضعون امام (اسماءهم .. القاب كدكتور او استاذ او ولي امر المسلمين او خليفة المسلمين او حجة الاسلام والمسلمين او اية الله العظمى).. بل العكس .. فال سعود يطلق ملوكهم على انفسهم (خادم.. اي خادم الحرمين الشريفين).. (والشيخ محمد بن راشد.. يصف نفسهم بان ليس حاكم دبي بل مدير شركة دبي.. اي اعتبر كل دبي شركة يجب ان تربح لابناءها).. كل ذلك جعلهم ينجحون بتمدن دولهم ومجتمعاتهم.. كالشيخ زايد وال سعود وال ثاني وال نهيان وال الصباح.. والسلطان قابوس.. الخ.. في حين فشل من وضع امام اسمه (قائد الامة العربية،ـ او زعيم الامة العربية،ـ او ولي امر المسلمين، او خليفة المسلمين.. الخ).. فهؤلاء دمروا دولهم وشعوبهم..

11. تجنبت دول الخليج والسعودية الحروب الخارجية.. طول عقود.. باستثناء (حرب اليمن) اخيرا.. التي اضطرت السعودية للتدخل بتحالف (اسلامي).. لمواجهة (زحف مليشة الحوثي من جبال صعدة واحتلالهم لصنعاء وزحفهم لجنوب اليمن.. ولم يكتفون بذلك بل هددوا باجتياح مكة والمدينة بالسعودية).. مما اضطرت السعودية للتدخل.. وجاء ذلك لافشال المخطط الايراني المعادي الذي يهدف لحصار السعودية من شمالها بالعراق بمليشة الحشد، ومن الشرق بالولائيين الموالين لايران.. ومن الجنوب بالحوثيين عملاء ايران..

12. ال سعود الذين يصفون بالوهابية،ـ وحكام قطر من نسل محمد عبد الوهاب نفسه.. اي وهابية.. ورغم كل ذلك نجد تلك الدولتين مثال للنهوض والانفتاح الاقتصادي والعمراني والتقدم.. وهناك ملايين الاجانب من مختلف الاديان والجنسيات بالعالم يعملون داخل السعودية والخليج ويعملون بشركاتها للنهوض بهذه الدول.. ولا نجد بتلك الدول الخليجية اي قتل على الهوية، في وقت هناك ملايين الشيعة الاسماعيلية والجعفرية بتلك الدول.. ويعيشون افضل من ما يعشه الشيعة بايران والعراق واليمن ولبنان وسوريا.. ولو فتحت السعودية حدودها امام شيعة العراق لمى بقى شيعي بالعراق الا وهاجر للسعودية للتمتع بالكهرباء وفرص العمل والاستقرار، في حين لن نجد سعودي يذهب لايران او العراق للاقامة فيها، بل فقط للزيارات الدينية.. فماذا يدل ذلك ايضا؟

13. اغلب المجرمين السفاحين الذين يحكمون الدول بالشرق الاوسط هم من الدول التي هيمن عليها القوميين العرب والاسلاميين الولائيين والاخوانية والصدريين والقاعدة وداعش.. لذلك (تمتلئ سجون العراق مثلا بالدواعش والقاعدة).. وزعيم تنظيم داعش هو ابو بكر البغدادي (عراقي الجنسية).. وعشرات الاف الدواعش والقاعدة كما ذكرنا بالسجون العراقية.. الاف الضباط الجيش السابق بزمن صدام بالتنظيمات العنف المتطرفة بالعراق وسوريا.. (فعلى ماذا بعد ذلك يرمي البعض فشله واجرامه على الخليجيين)؟؟ في حين السعودية مثلا تحضر (القاعدة وداعش والاخوان والبعث) من العمل على اراضيها..

14. دول الخليج لم يخصصون ثرواتهم للحروب الخارجية وشراء الاسلحة .. كما فعلت الدول القومية والاسلامية بزمن البعث وصدام بالعراق، والمقبور جمال عبد الناصر المصري والناصريين في مصر، والولائيين الشياطين وزعماءهم الخميني المقبور وخامنئي الحالي في ايران.. بل ركزوا على نهوض دولهم.. مدنيا وصناعيا وزراعيا وخدميا.. بنفس الوقت اقاموا بنى تحتية عسكرية حديثة .. متحالفين مع اقوى دول العالم امريكا وبريطانيا..

من كل ذلك نشير بان (اسرائيل لو كانت تريد دول المنطقة ضعيفة).. فهي اذن سوف تتبنى (بقاء العراق موحدا وليس منظما لثلاث اقاليم فدرالية او ثلاث دول).. وكابسط مثال.. (لو كانت هناك عائلة.. فيها اب وام.. وعوائل الابناء).. فهذه العائلة سوف تكون عائلة مليئة بمشاكل (زوجات الابناء مع بعضهن ومشاكل العمة مع زوجات ابناءها).. فالمحب سوف يتمنى لهذا العائلة ان يكون لكل ابن وعائلته (دار خاص بهم).. في حين الذي يريد بهم شرا (سوف يعمل على بقاءها عائلة مركبة تملئها المشاكل).. ونقصد (بان من يحب الخير للمكونات بالعراق سوف يتمنى لكل مكون يكون له اقليما او دولة، للمكون الشيعي العربي والمكون الكوردي والمكون السني العربي).. في حين الحقود سوف يتمنى بقاء العراق وسوريا واليمن وليبيا كل منها موحدة حتى تستمر الازمات والصراعات والحروب التي تسهل تدخل الخارجي الاقليمي والدولي بشؤونها.. لبقاءها ضعيفة.

المحصلة:

دول الخليج تفاخرت بناطحات سحابها.. ورفاهية شعوبهم.. اما .. الانظمة الشوفينية (بالعراق وايران) تفاخروا بعدد صواريهم ودباباتهم.. وشعوبهم الرثة الفقيرة.. بظل حكمهم..

الفدرالية بالامارات انتجت لنا (الشيخ زايد).. المركزية بالعراق وسوريا (انتجت طغاة كصدام والاسد)

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واخيرا يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم