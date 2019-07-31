لبوة اوراس ..!!

إلى روح المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

بقلم : شاكر فريد حسن

خيم الحزن وبكى القلبُ

وانتحبا

بطلة الثورة

ولبوة اوراس / جميلة

قضت نحبها

فيا حسرتاه يا جزائر ..!!

كانت صرحًا للعلا والمجد

ورمزًا للبطولة ستبقى …

والاحرار الشرفاء مثلك

يا جميلة بوحيرد

مخلدون مع العظماء

وإن رحلوا ..!!

موتكِ هز َّ الشرق

وجبال اوراس

غدت كالاعصار

وعيون شعبكِ سالت

وانهملت كالشلال

فأنتِ الثائرة في الخنادق

المغسولة بالنار

قاومتِ قوى البغي

والاستعمار

تحديت القهر والظلم

وصمدت بوجه الاغلال

والاسوار

وعانقت بروحك

كل الثوار

حياكِ ” راشد ”

حين اشيع عن مصرعك

اعدامًا

وأنشد لك كل الشعراء

وتحولتِ إلى أغنية إبان الثورة

وأنشودة في حناجر الناس

ورمزًا للمقاومة

في عناوين القصائد

بفلسطين

وكل الأقطار

فطوبى لكِ يا سيدة

النساء الثائرات

المناضلات

وستحيين أبدًا

في القلوب

وفي الجراح ِ