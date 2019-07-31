مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ يكرم الفريق المشرف على انجاز المرحلة الاولى الخاص بتاهيل مستشفى اليرموك التعليمي

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) في مكتبه اليوم الفريق المشرف على تنفيذ اعمال المرحلة الاولى لتطوير و صيانة و تاهيل مستشفى اليرموك التعليمي

و اثنى الحجامي على الجهود المبذولة من قبل جميع الملاكات العاملة في اعمال الصيانة التي عملت طيلة فترة اعمال التأهيل بدون كلل او ملل و لغاية انجاز المرحلة الاولى و التي احدثت تطور كبير في اقسام امستشفى وصالات العمليات و الطوارىء مؤكدا ان الدائرة مستمرة بأكمال الخطط الموظوعة (متوسطة الامد و طويلة الامد) و ضمن السقف الزمني الموضوع و بنفس الهمة و الجهود

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