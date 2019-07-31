مطالبات برفع نسبة العمالة العراقية في مصفى كربلاء إلى 60 ‎%‎

طالبت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن، الاربعاء، الحكومة المركزية ووزارة النفط بجعل 60 ‎%‎ من العمالة داخل مصفى كربلاء لابناء المحافظة والعراقيين.

وقالت عاشور إن “مجموع العاملين في مصفى كربلاء يبلغ 18468 شخصاً 4814 عاملاً فقط هم العراقيين بينهم نسبة قليلة من أبناء المحافظة”.

وأضافت، أن “الكوريين العاملين في المصفى يبلغ عددهم 757 عاملاً، اما الاجانب من الصين، والهند، والبنغال وباكستان، فيبلغ عددهم 12897 عاملاً.

وأكدت عاشور ان “الجهات الأمنية في المحافظة اكتشفت في وقت سابق وجود عدد من المتطرفين بين العمال الأجانب وبالتالي يجعل جعل 60% منهم عراقيين”.