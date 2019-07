موضوعات في الترجمة: ترجمة الفكاهة

ترجمة: علي مشتاق طالب

و

أ.د. كاظم العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة kadhimalali@yahoo.com

إن الاستجابة للفكاهة هي عملية إدراكية تختلف حتى بين الأفراد في الثقافة نفسها٠ومع ذلك، يمكن العثور على نسق عام للاستجابة المشتركة في مجتمع واحد. و يمكن أن تكون ترجمة الفكاهة صعبة. و يحدث في بعض الأحيان أن قطعة عربية تجدها غالبية من القراء على أنها كوميدية تخفق في نقل التأثير نفسه في النسخة المترجمة. و قد يعزى هذا إلى عدم كفاءة الترجمة في إعادة انتاج فكاهة الأصل في اللغة الهدف. و لكن في أغلب الأحيان ، ترجع النتيجة غير المرضية إلى الاختلافات بين الخلفيات الثقافية والنفسية لدى قراء النصين.

و تتطلب بعض النكات والمقاطع الفكاهية معلومات غير لغوية إضافية لكي يقدرها القارئ ، ولا يمكن للمترجم تطبيقها بأي طريقة معقولة. و يمكننا تصنيف الترجمة غير الكافية للفكاهة إلى فئتين رئيسيتين:

1- الفكاهة التي لا يمكن نقلها بصورة مرضية لأسباب لغوية.

2 – الفكاهة التي يرجع فشل ترجمتها إلى عوامل ثقافية.

و المثال المعروف من النوع الأول هو المهمة شبه المستحيلة لترجمة التورية puns ، وتستند هذه الظاهرة اللغوية على اللعب بالكلمات مستثمرة اثنين أو أكثر من تعدد المعاني التي لدى كلمة واحدة. ولكن بما أن تطور المعاني المتعددة للكلمات بلغات مختلفة لا يتبع الخطوط نفسها ، يصبح من الواضح أن نقل التوريات إلى لغة أخرى صعب جدا.

تستخدم التوريات بالطبع لذكائها وجوانب الفكاهة فيها و التي غالبا ما يتم تدميرها في الترجمة. و تنشأ الصعوبة الأخرى في الترجمة من عوامل لغوية بحتة كما في ظاهرة إساءة استعمال الألفاظ malapropism وغيرها من الظواهر ذات الصلة. و لا تتعدى هذه الحالة

إمكانات الترجمة، ولكن ليس هناك ما يضمن أن التأثيرات الظريفة والفكاهية يمكن إعادة إنتاجها بأمانة. و سنعطي مثالين هنا عن مواقف حاول المؤلف فيهما تصوير الشخصية على أنها تنتمي إلى طبقة اجتماعية معينة بتندر و فكاهة.

– اسمه حسين إيه يا ولية؟ في الف حسين في البلد لقبه ايه ؟

– ما عرفش نقبه ايه يا سيدي .البنت قالت اسمه حسين وانا مالي بقه اسأل عن اصله وفصله .(نائب في الارياف ،توفيق الحكيم ص١١٠)

– What is his family name?

– I don’t know his name, Sir. The girl said his name was Husain, so why should I ask about his family and all the rest of it.

(Maze of Justice, p. 84)

و في محاولة لتكرار ما قاله المدعي العام فإن المرأة، و هي أميّة وبسيطة، تنطق اللفظ غير الصحيح “نقب” بدلا من “لقب” مما يخلق موقفا فكاهيا. لقد اختار المترجم التغاضي عن هذا الجانب من الحوار. و كان يمكن أن يحاول إعادة إنتاجه باستخدام كلمة “لقب” المعنية وبعض التحريف لها في الإجابة. و على أية حال، فمن غير المحتمل أن ينتج هذا التأثير المرغوب. إن الأصل العربي فعّال لأن كلمة “نقب” كلمة غير صحيحة بصورة قابلة للتصديق و ذلك بأخذ خلفية الشاهدة بالاعتبار.

النص مأخوذ من نجاح شمعة. تحليل لغوي لبعض مشاكل الترجمة العربية- الإنجليزية. أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة أوكسفورد، 1978.

Najah Shamaa, A Linguistic Analysis of Some Problems of Arabic-English Translation. An Unpublished PhD thesis, University of Oxford,1978.