نائب يعلن عن استضافة وزيرين والرقابة المالية بجلسة البرلمان

أعلن النائب يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، استضافة وزيري المالية والنفط، اضافة الى رئيس ديوان الرقابة المالية، في جلسة البرلمان.

وقال الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب “قررت رئاسة مجلس النواب تحديد الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاربعاء استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بموضوع مخالفة وزير المالية للمادة 10 من قانون الموازنة لسنة 2019 وتسليم الموازنة دون تسليم النفط الى الاتحادية”.

واضاف “ستكون الدعوة للجنة النفط والمالية ومن يرغب من النواب”، موضحا “يوم غد سيطلع الشعب العراقي على ارقام دقيقة ومعلومات جديدة لاول مرة يسمعها، وغايتنا هو التوزيع العادل للثروة”.

وتابع الكلابي ان “البصرة تطلب 36 مليار دولار من مبالغ البترودولار وفي ميسان يطلبون ملياري دولار، وواسط مليار وربع المليار دولار، بينما الخدمات غير موجودة”.

واكد على “ضرورة المضي بمرحلة جديدة لادارة الاموال في العراق”، مردفا “سيطلع الشعب العراقي يوم غد على حقائق، بعضها ستكون صادمة”.

واشار الكلابي الى ان “النواب سيستمعون الى اجابات الوزيرين ورئيس ديوان الرقابة المالية، وبعدها سيتم اتخاذ قرار، بالقناعة من الاجابة او عدمها، واذا لم تتم فلا مهرب من الاستجواب الذي قدم الى رئيس مجلس النواب”.