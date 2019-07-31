نيجيرفان بارزاني يهنئ إيزيديي كوردستان والعالم بعيد ‹أربعينية الصيف›

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة بمناسبة عيد ‹أربعينية الصيف› الإيزيدي.

وقال رئيس الإقليم في رسالته: «بمناسبة عيد أربعينية الصيف (چلێ ھاڤینێ)، أتقدم بتهانيّ الحارة إلى السادة أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني وكل الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم. أرجو أن يحل هذا العيد بخير وسعادة على كافة الإيزيديين وكوردستان عموماً».

أضاف نيجيرفان بارزاني «وبينما نبارك عيد أربعينية الصيف، فإننا نستذكر بإجلال وتقدير ضحايا الكوارث التي تعرض لها الإيزيديون، ونحيي أرواحهم، ونرجو أن تحل الأعياد والمناسبات القادمة وقد عاد جميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديون إلى أرضهم وديارهم وقد أعيد إعمارها، وتحرر كل المفقودين والمختطفين».

واختتم رئيس إقليم كوردستان رسالته، قائلاً: «مرة أخرى نبارك عيد أربعينية الصيف لكل الأخوات والإخوة الإيزيديين، وكل عام وأنتم بخير وسعادة».