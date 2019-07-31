واشنطن تمنح الغانمي وسام الاستحقاق العالي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، منح الولايات المتحدة الأميركية رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي وسام الاستحقاق العالي،

فيما أكدت أن الوسام يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ إعلان الدولة العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “أميركا منحت وسام الاستحقاق العالي لرئيس أركان الجيش، وذلك للانجازات المتميزة والمبهرة التي قدمها لخدمة الجيش العراقي الباسل في حربه ضد الإرهاب، وقد تمت المصادقة على وسام الاستحقاق العالي من قبل مجلس الشيوخ الأميركي”.

وأضافت أن “الوسام هو واحد من اثنين من الأوسمة العسكرية الأمريكية التي يتم ارتداؤها على الرقبة ويعد من أعلى الأوسمة التي يكرم بها القادة ذوو الرتب العليا، حيث خوّل رئيس الولايات المتحدة في عام 1942 الكونغرس صلاحية منح وسام الاستحقاق والجدارة لكبار القادة العسكريين في العالم”.

وأوضحت الوزارة، أن “هذا التكريم يأتي تقديراً للمسيرة الحافلة من العطاء والجهود والمثابرة التي قدمها رئيس أركان الجيش لخدمة المؤسسة العسكرية”، مبينة أن “هذا الوسام يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية”.