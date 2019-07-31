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يديعوت أحرونوت: “إف-35” إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، إن مقاتلة “إف-35” إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام. بحسب ما نقلته محطة روسيا اليوم عن الصحيفة الاسرائيلية.
وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.
وكانت تقارير اسرائيلية المحت ايضا الى قصف تل ابيب معسكراً تابعا للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين مؤخراً تواجد فيه عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، وسط تضارب في اصل الرواية من قبل المصادر العراقية.

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