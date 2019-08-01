اعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي/ مديرية التعليم الثانوي على بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020 .
وبين المكتب الاعلامي إن المديرية العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ مايلزم بخصوص هذا الاجراء.
التربية تعلن قرارا جديد على اعفاء الطلبة
اعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي/ مديرية التعليم الثانوي على بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020 .