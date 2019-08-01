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التربية تعلن قرارا جديد على اعفاء الطلبة

اعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي/ مديرية التعليم الثانوي على بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020 .
وبين المكتب الاعلامي إن المديرية العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ مايلزم بخصوص هذا الاجراء.

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