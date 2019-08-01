السرطان يفتك بسكان قرية بابلية

تسبب التلوث والإهمال الحكومي بانتشار لافت لمرض السرطان في قرية “البونافع” بناحية النيل في محافظة بابل، في حين يناشد سكان هذه المناطق المنظمات الدولية التدخل من أجل إنهاء معاناتهم.

وقال أحد السكان: “ظهر مؤخراً ازدياد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية؛ فيما تم نقل 7 حالات خلال الأيام القليلة الماضية إلى المستشفى الذي أكد بدوره وجود وانتشار فايروس في قرية البونافع”.

وأبدى مخاوفه من حصول حالة من الهلع بين الأهالي بعد زيادة معدلات الإصابات السرطانية، مؤكداً أنه تم توجيه العديد من المناشدات إلى الحكومة المحلية في بابل.

كما أكد أن القرية شهدت أكثر من 20 حالة منذ مطلع العام الحالي من الأمراض السرطانية.

وبدوره قال مواطن آخر إن “قرية البونافع في محافظة بابل تعاني وبشدة من زيادة معدلات الإصابات السرطانية بين السكان؛ فيما هناك من ينتظر الموت في كل لحظة”، مطالباً “الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة”.

كما قال مواطن آخر من قرية البونافع إن “الموت يطارد السكان وهم يتنقلون بين دول الجوار بحثاً عن العلاجات من الأمراض السرطانية التي بدأت تفتك بهم واحداً تلو الآخر”.