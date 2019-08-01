السفير الصيني: استثماراتنا بلغت 30 مليار دولار في 2018

أعلن السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو، أمس الأربعاء، أن استثمارات بلاده في العراق تجاوزت 30 مليار دولار خلال 2018، تتركز في المجال النفطي.

وقال تشانغ في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، بمبنى المحافظة، إن “حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في العام 2018، بلغ 30 مليار دولار”.

وأضاف السفير الصيني لدى بغداد، أن العلاقات بين بلاده والعراق قد تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وتشارك بكين بقوة في الصناعة النفطية العراقية، ووقعت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية مطلع 2019، مع شركة غاز البصرة جنوبي العراق، عقداً لاستثمار الغاز في حقل غربي المحافظة.

كذلك جرى مطلع العام الجاري توقيع عقد استثمار الغاز المصاحب، في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان جنوبي العراق، مع شركة “بتروجينا” الصينية بهدف استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز.

ودخلت الصين أيضاً في مجال دعم سكك الحديد في العراق، بعد إبرام عقد في 2012 لتجهيز 12 قطاراً فائقة السرعة، بقيمة 138 مليون دولار.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يومياً.