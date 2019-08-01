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العراق يعيد افتتاح خط سكك حديد لنقل المشتقات النفطية بعد ان دمره داعش

افتتح وزير النقل عبدالله لعيبي يوم الاربعاء خط سكك (مصفاة بيجي ) بعد انتهاء الملاكات الهندسية للشركة العامة لسكك الحديد من رفع كفاءة الخطوط وتبديل كافة العوارض الكونكريتية المتضررة جراء الأعمال العسكرية وتطوير القناطر النفطية وربطها بالقناطر الصندوقية لتأمين نقل المشتقات النفطية والمسافرين.

وقال لعيبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيجي ان الوزارة باشرت بتسيير قطارات لنقل المسافرين وكذلك المشتقات النفطية من محطة مصافي بيجي التي تعتبر من اضخم المحطات في الشرق الأوسط ، مشيرا الى ان المحطة الحالية ستنقل بطاقة استيعابية تصل الى (٥٠٠) متر مكعب من المشتقات النفطية.

وأوضح ان هذا الانجاز يأتي تزامناً مع خطوات كبيرة اخرى لربط الموانئ العراقية في ام قصر وخور الزبير بشبكة السكك الحديد لتسهيل عملية تصدير المشتقات النفطية من مصافي بيجي وصولا الى مصافي الدورة وانتهاءً بمحافظة البصرة الفيحاء حيث الموانئ النفطية.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت في عام 2015 من تحرير قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين الذي يضم احدى اكبر المصافي النفطية بالعراق من قبضة تنظيم داعش.

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