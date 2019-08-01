الفيس بوك ان حصنت نفسها من المال الخليجي تبقى في القمة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

المستر مارك عقلية تجارية استعمل التقنيات الحديثة في خدمة البشرية، واستطاع الفيس بوك الاستحواذ على الدعايات التجارية بالعالم واصبح الفيس بوك قوة مؤثرة،

مارك زوكربيرغ، مالك ومؤسس فيسبوك، استطاع السيطرة على تواصل المواطنين وتسمية الفيس بوك في اسم مواقع التواصل الاجتماعي اسم على مسمى، ونظرا لاهمية المستر مارك، حين سئل: المليار دير مارك لدى استجوابه من الكونغرس الأميركي، عن تأثير الفيس بوك على الشعب الامريكي، وكان جوابه بأن متوسط التطبيقات التي يستخدمها الأميركيون يومياً ثمانية تطبيقات، و«فيسبوك» قد يكون أحد هذه التطبيقات، والحقيقة أن ثلاثة من هذه التطبيقات الثمانية تملكها شركته، وهي: «فيسبوك»، و«ماسنجر»، و«إنستغرام»، إضافة إلى «واتساب».

المستر مارك يملك اربع تطبيقات من بين الثمانية التي يستخدمها الشعب الامريكي، وغالبية شعوب العالم تستعمل التطبيقات الاربعة وبذلك المستر مالك مسيطر على جزأ جدا مهم وحيوي من وسائط الاتصالات التي تستخدمها البشرية بكل دول العالم، وبما ان مارك مسيطر على وسائط الاتصالات فقد اثيرت قضية وسميت في فضيحة «كامبردج أنالاتيكا»، والتي اتهمت فيها «فيسبوك» بتسريب معلومات المستخدمين إلى أطراف خارجية، بهدف استخدامها تسويقياً، لتنتهي، وبعد فترة من التحقيقات، إلى تسوية اللجنة مع «فيسبوك» قدرها 5 مليارات دولار. بعد هذه التسوية مباشرة، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بداية تحقيقات في السلوكيات الاحتكارية للشركات التقنية، سواء كانت «فيسبوك» أو غيرها.

ورغم ذلك فقد زادت «فيسبوك» احتياطياتها النقدية من 10 مليارات دولار في عام 2012، إلى 30 ملياراً في عام 2016؛ لتصل الآن إلى 49 مليار دولار. أي أن الغرامة المفروضة عليها تزيد قليلاً على 10 في المائة من هذا الاحتياطي.

مستر مارك ربح اضعاف خسارته، وحسب التقارير ارباح عوائد شركة الفيس بوك المتوقعة لهذه السنة 70 مليار دولار.

وحسب التقارير إن «فيسبوك» بدأت فعلياً في إجراءات إصدار عملتها الرقمية «ليبرا»، فهي باتت دولة مستقلة.

الفيس بوك زاد مستخديمها على غوغل واصبحت غير قادرة على منافسة الفيس بوك،

الغوغل واليوتوب لا يزيد على 1.5 مليار مستخدم، بينما يصل عدد المستخدمين اليومي لـ«فيسبوك» إلى 1.59 مليار مستخدم

تسيطر «فيسبوك» على نسبة لا يستهان بها من سوق الإعلانات الإلكترونية البالغ حجمها تريليون دولار، الفيس بوك كان طريقة تعاملها مع المستخدمين جيدة، في عام ٢٠١٧ زار امير خليجي يملك ثروة بترولية كبيرة شركة فيس بوك بيومها انا كتبت تعليق اخشى وصول المال الخليجي للمستر مارك ويؤثر على سياسات الفيس بوك من خلال قمع الكتاب والصحفيين والمغردين من توجيه انتقادات للدول الخليجية الداعمة للفكر الوهابي التكفيري، وفعلا بعد فترة وجيزة انتقدت تصرف طيار قصف اطفال يمنيين في صعدة فتم حضري لمدة ثلاثة ايام، وايضا تلتها عدة مرات تم حضري، بل كتبت ردود على شخص بعثي وهابي تكفير كتب كتاب كفر مئات ملايين الشيعة ونشرت ١٢ حلقة فقط وفوجئت بقيام الفيس بوك بحضر نشر ردودي حيث قالوا لي نتبع اسلوب سياسي جديد نقرأ ردودك وبعد ٧٢ ساعة ننشر ردودك وللاسف امتنعوا عن نشر ردودي لذلك اضطريت ان انشرها بالصحف الالكترونية خارج الفيس بوك، ادارة الفيس بوك يوميا تحضر حسابات لكتاب وصحفيين عراقيين واقفهم ضد الارهاب الداعشي بحجج مخالفتهم لشروط النشر، لربما هذا كلامي يصل للمستر مارك ويغضب علينا ويقوم بحضري نهائيا والسبب اننا ناس فقراء لانملك المال والنفوذ والبترول، اتمنى من المستر مارك ان لايقبل تأثير المال الخليجي لان هذا المال وجد لسفك دماء البشرية بكل دول العالم.

نعيم عاتي ال محمد العامر الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.