الكشف عن آخر احصائية لاعداد ضحايا داعش من الإيزيديين .. استمرار جهود إنقاذ المتبقين

أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين التابع لحكومة اقليم كوردستان اخر احصائية للضحايا الايزيديين لحملة الابادة التي شنها عليهم تنظيم داعش في الثالث من أغسطس/آب 2014 ، مؤكدا استمرار المساعي لإنقاذ آخرين في سوريا ومناطق من العراق.

وقال مدير المكتب حسين القائيدي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في مدينة دهوك ، ان عددا من المختطفين يتواجدون في مخيمات النزوح في سوريا وبعض المناطق في العراق.

وتعرض الايزيديون لاسوأ مجازر على يد التنظيم المتشدد عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 وقام التنظيم بسبي النساء وقتل الرجال ونقل الكثيرين الى مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

واعلن القائيدي اخر الاحصائيات لاعداد الضحايا الايزيديين ، قائلاً ان عدد المختطفين بلغ 6417 منهم : الاناث 3548، الذكور 2869.

مبيناً ، بلغ عدد الناجيات والناجين منهم حتى الآن 3509 ، النساء :1192، الرجال 337، الأطفال الإناث :1033، الأطفال الذكور :947.

موضحاً ، ان عدد الباقين بقبضة داعش :2908، الاناث :1323، الذكور :1585.

مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين اكد وجود اتصالات مكثفة وتنسيق مع الهلال الاحمر والامم المتحدة والاتحاد الاوربي لتحرير كافة المختطفين لافتا الى وجود معلومات عن تواجد مختطفين في مخيم الهول ومخيمات اخرى في سوريا ، منوهاً الى ان اعدادا من المختطفين يتواجدون في مناطق متفرقة من العراق.