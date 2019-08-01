بغدادي يتحصل على مرتبة الاول على العراق للفرع الاحيائي

أعلنت وزارة التربية، عن اسم الطالب الذي تحصل على المرتبة الاولى على العراقي في الفرع العلمي الاحيائي.

وذكرت ان الطالب محمد عبد الخالق صحبت تحصل على معدل ٩٩.٨٦% من ثانوية كلية بغداد في منطقة زيونة.